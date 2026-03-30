Περιπετειώδης και πολύωρη επιχείρηση της Αστυνομίας για ακινητοποίηση 20χρονου οδηγού οχήματος, κατέληξε σε επεισοδιακή σύλληψη του, αφού τα μέλη της Αστυνομίας αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα υπηρεσιακά τους όπλα για ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών.

Όλα άρχισαν στις 6.00 το απόγευμα της Κυριακής, μετά από πληροφορία για δύο πρόσωπα που κινούνταν ύποπτα με όχημα σε περιοχή της Πάφου. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν όχημα χωρίς πινακίδες εγγραφής, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα. Τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε να οδηγεί αλόγιστα και επικίνδυνα. Ακολούθησε καταδίωξη του εν λόγω οχήματος, κατά την οποία έγινε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών.

Το καταδιωκόμενο αυτοκίνητο, κατέληξε σε κυκλικό κόμβο, όπου ο συνοδηγός κατέβηκε από αυτό, ενώ ο οδηγός αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο συνοδηγός του οχήματος, ηλικίας 18 ετών, ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυνομίας και οδηγήθηκε στον αστυνομικό σταθμό για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ εναντίον του 20χρονου οδηγού, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Στις 2:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέλη της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν τον 20χρονο να οδηγεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο 20χρονος ανέπτυξε και πάλι ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει, οδηγώντας ξανά αλόγιστα και επικίνδυνα, με αποτέλεσμα σε κάποιο σημείο του δρόμου να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του και να χτυπήσει σε δέντρο και στη συνέχεια να ανατραπεί σε χωράφι εκτός του δρόμου.

Ο 20χρονος συνελήφθη και υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών με θετική ένδειξη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Εναντίον του, καταχωρήθηκε σήμερα υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, για τα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξε.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.