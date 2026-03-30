Ποινή φυλάκισης διάρκειας δύο χρόνων επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, σε άντρα ηλικίας 19 ετών, μετά από εκδίκαση υπόθεσης ληστείας, που διαπράχθηκε τον Μάρτιο, 2025, στη Λάρνακα.

Η ληστεία διαπράχθηκε στις 29 Μαρτίου, όταν γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, τρία πρόσωπα εισήλθαν σε περίπτερο στη Λάρνακα, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες και αφού απείλησαν τον 25χρονο εργαζόμενο στο υποστατικό, έκλεψαν τα χρήματα του ταμείου.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, μέλος της Αστυνομίας αναγνώρισε τον ένα από τους δράστες, ως τον 19χρονο. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, βάσει διαδοχικών δικαστικών διαταγμάτων, τα οποία εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 30 Μαρτίου και στις 05 Απριλίου.

Στις 09 Απριλίου, η Αστυνομία προχώρησε στην καταχώρηση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για εκδίκαση, με τον 19χρονο να παραμένει υπό κράτηση, ως υπόδικος και τον χρόνο κράτησης του να προσμετράται στην ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Λάρνακας.