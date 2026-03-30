Τρέχει και δεν φτάνει η Αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας (30/3) στη Λεμεσό, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρά επεισόδια βανδαλισμών, οχληρίας και πρόκλησης εστιών φωτιάς σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, δεκάδες νεαροί που επιβαίνουν σε μοτοσικλέτες προκαλούν αναστάτωση σε διάφορες περιοχές, ανάβοντας φωτιές και ρίχνοντας κροτίδες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των περιστατικών.