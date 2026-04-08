Διάφορες ποινές φυλάκισης, με τη μεγαλύτερη να ανέρχεται στα 7 έτη, επέβαλε σήμερα (8/4) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 27χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος παραδέχθηκε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, κατοχή με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών σε άλλα πρόσωπα και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Η υπόθεση αφορά το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το απόγευμα της 30ής Δεκεμβρίου 2025, στην περιοχή της Αγίας Φύλας.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε και κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα απόπειρας φόνου, για τις οποίες η ποινική δίωξη ανεστάλη, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί από αυτές. Συγκατηγορούμενη στην υπόθεση ήταν και η σύντροφος του 27χρονου, η οποία κρίθηκε ένοχη, κατόπιν παραδοχής της στην κατηγορία κατοχής κάνναβης 302 γραμμαρίων με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Το Δικαστήριο επέβαλε στην 22χρονη ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών με αναστολή.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος βαρύνεται με προηγούμενη καταδίκη από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού, στις 16/2/2022, όταν του επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 7 ετών για αδικήματα κατοχής ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Β με σκοπό την προμήθεια. Στις 9/11/2023, το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία αποφάσισε την υπό όρους αποφυλάκισή του, με ισχύ από τις 10/11/2023 μέχρι τον Ιούλιο του 2025.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης λειτουργούν επιβαρυντικά για τον 27χρονο. «Χωρίς να παραγνωρίζεται πως στις πράξεις του δεν υπήρχε προμελέτη ή προσχεδιασμός και πως οι παραπονούμενοι προσήλθαν στην οικία του με απειλητικές διαθέσεις, καλώντας τον να εξέλθει, αφού είχε προηγηθεί λογομαχία με έναν εξ αυτών στο τηλέφωνο, ο κατηγορούμενος αρχικά παρέμεινε εντός της οικίας του και έριξε αριθμό πυροβολισμών τόσο εναντίον τους όσο και στον αέρα, με τη χρήση πυροβόλου όπλου το οποίο κατείχε παράνομα. Επίσης, χωρίς και πάλι να παραγνωρίζεται πως τα πρόσωπα αυτά επέλεξαν να μην αποχωρήσουν, παρά τις παραινέσεις γειτονικού προσώπου, ο ένας εκ των παραπονούμενων έριξε μεταλλικό καλάθι στην μπροστινή πόρτα της οικίας του 27χρονου, καλώντας τον να εξέλθει. Ο τελευταίος πήδηξε από το παράθυρο και άρχισε να τρέχει και να πυροβολεί με το πιστόλι προς το μέρος τους, φωνάζοντάς τους ότι «θα τους παίξει». Αν και τα παραπονούμενα πρόσωπα προσπάθησαν σε εκείνο το στάδιο να διαφύγουν, ο 27χρονος τα καταδίωξε και πυροβόλησε τον ένα στο πόδι», με το Δικαστήριο να υπογραμμίζει ότι ήταν θέμα τύχης που τα άλλα δύο πρόσωπα δεν τραυματίστηκαν.

Σημειώνεται ότι στην οικία του 27χρονου εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης 2 κιλών και 898 γραμμαρίων, καθώς και κοκαΐνης 84 γραμμαρίων όπως και ηλεκτρονικά τσιγάρα τα οποία περιείχαν κανναβινόλη. Όσον αφορά την 22χρονη κατηγορούμενη, η εμπλοκή της εντοπίζεται στο ότι μετέφερε τσάντα που περιείχε ποσότητα κάνναβης σε διάφορες συσκευασίες από το αυτοκίνητο του 27χρονου και την τοποθέτησε στην οικία της.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν διάφορες ποινές φυλάκισης, με τη μεγαλύτερη στην κατηγορία κατοχής κάνναβης 2 κιλών και 898 γραμμαρίων με σκοπό την προμήθεια, για την οποία του επιβλήθηκε ποινή 7 ετών, ενώ επιβλήθηκε ποινή 4,5 ετών για την κατηγορία της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Στην 22χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για κατοχή με σκοπό την προμήθεια 300 γραμμαρίων κάνναβης, με το Δικαστήριο να σημειώνει ότι στην προκειμένη περίπτωση δικαιολογείται η άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας υπέρ της αναστολής εκτέλεσης της ποινής. Όπως επισημαίνεται, λήφθηκαν υπόψη η απουσία οποιουδήποτε οφέλους, η παραδοχή της, το λευκό ποινικό μητρώο και η ηλικία της, με αποτέλεσμα η ποινή να ανασταλεί για περίοδο τριών ετών.