Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, συνελήφθη ένα πρόσωπο δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, για διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 288 οχήματα και ελέγχθηκαν 408 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 23 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 66 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 16 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκε ένα όχημα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.