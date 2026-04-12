Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε κατόπιν σχετικής δικαστικής διαδικασίας, με σκοπό την ανεύρεση τεκμηρίων τα οποία ενδέχεται να συμβάλουν ουσιωδώς στη διερεύνηση και εξιχνίαση των καταγγελλόμενων γεγονότων, στο πλαίσιο εξέτασης υπόθεσης που αφορά ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Η υποβολή του σχετικού αιτήματος από την Αστυνομία βασίστηκε σε αξιολόγηση συγκεκριμένης μαρτυρίας που έχει νομίμως περιέλθει στην κατοχή της και η οποία κρίθηκε επαρκής για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας.

Τονίζεται ότι, σε καμία περίπτωση υφίσταται πρόθεση ή ενέργεια που να θίγει το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο τυγχάνει πλήρους σεβασμού και προστασίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η Αστυνομία ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου.

Στην παρούσα φάση, πρωταρχικός στόχος αποτελεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η αποκάλυψη της αλήθειας, προς αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε στοχοποίηση προσώπων, καθότι όλες οι ενέργειες διενεργούνται αποκλειστικά στη βάση αξιολογημένης μαρτυρίας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.