Συνελήφθησαν σήμερα το μεσημέρι δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, γυναίκα ηλικίας 41 ετών και άντρας ηλικίας 19 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, δύο εμπρησμών αυτοκινήτων, εμπρησμού υποστατικού, απόπειρας εμπρησμού υποστατικού, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων και μαρτυρικού υλικού αναφορικά με τη διερεύνηση των πιο πάνω υποθέσεων, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν γύρω στις 4.25 σήμερα τα ξημερώματα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα, να σταθμεύει μπροστά από συγκεκριμένο υποστατικό στην Πάφο. Οι δύο επιβαίνοντες, αφού εξήλθαν του αυτοκινήτου, θεάθηκαν από τους αστυνομικούς να προσεγγίζουν το υποστατικό και να έχουν στην κατοχή τους μπουκάλα και ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ρόπαλο.

Τα πιο πάνω πρόσωπα, μόλις αντιλήφθηκαν τα μέλη της Αστυνομίας, εισήλθαν στο αυτοκίνητο τους και αφού συγκρούστηκαν με υπηρεσιακά οχήματα, εγκατέλειψαν το σημείο οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα.

Τα πιο πάνω πρόσωπα οδήγησαν το αυτοκίνητο τους στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, ακολουθούμενοι από τα μέλη της Αστυνομίας.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο πρόσωπα, το οποίο να σημειωθεί, έφερε πλαστούς αριθμούς εγγραφής, εντοπίστηκε έξω από οικία σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν την 41χρονη εντός της οικίας και έδωσε στους αστυνομικούς κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο 19χρονος, ο οποίος κινείτο πεζός σε χωματόδρομο χωριού της επαρχίας Λευκωσίας. Μόλις αντιλήφθηκε τα μέλη της Αστυνομίας, αυτός φέρεται να επιτέθηκε εναντίον ενός εκ των αστυνομικών, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Αμέσως συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Τόσο ο 19χρονος όσο και η 41χρονη έδωσαν κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται, ενώ επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν εναντίον τους.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.