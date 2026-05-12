Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Mελίνας Ελευθερίου Θεοφανίδη, 15 ετών, η οποία ελλείπει από τις 11/05/2026 από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου, με σκούρα σγουρά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.