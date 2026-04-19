Την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη» σατιρίζει με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Δημήτρης Παπαδάκης, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Ο κ. Παπαδάκης έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook: «νέα “αποκαλυπτικά” μηνύματα του Δημήτρη Παπαδάκη με Barack Obama και Κυριάκο Μητσοτάκη!», παραθέτοντας μάλιστα φωτογραφίες από τα εν λόγω «μηνύματα».

Στη συνέχεια ο κ. Παπαδάκης διευκρίνισε ότι τα μηνύματα είναι προϊόν μυθοπλασίας και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.