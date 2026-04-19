Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, από τις 15 έως 17 Απριλίου, η συνάντηση της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (EUMC Aways Days), η οποία διεξήχθη μέσα στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Στην συνάντηση και τις εργασίες της συμμετείχαν στρατιωτικοί αντιπρόσωπο των κρατών μελών, αντιπρόσωποι οργανισμών και υπηρεσιών της Ε.Ε καθώς και η ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς

Τόσο ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας όσο και η Ιεραρχία του ΓΕΕΦ αλλά και ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, σχολίασαν κατά την ομιλία τους την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση και τις πρόσφατες εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα, στην προοπτική ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ, καθώς και στους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας για την ενίσχυση της πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ένωσης.

Κατά την παραμονή τους στην Κύπρο, oι Στρατιωτικοί Αντιπρόσωποι επισκέφθηκαν εγκαταστάσεις της ΕΦ όπου ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο της, το Παρατηρητήριο της οδού Λήδρας, όπου έγινε ενημέρωση για την επικρατούσα πολιτικοστρατιωτική κατάσταση και το Στρατιωτικό Κοιμητήριο Μακεδονίτισσας, όπου ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, Στρατηγός Seán Clancy, κατάθεσε στεφάνι αποτίοντας φόρο τιμής.