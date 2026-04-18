Παρέμβαση του Αβέρωφ Νεοφύτου με αιχμές προς την Κυβέρνηση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών σε σχέση με τον δρόμο Πάφου – Πόλης.

Αυτούσια η ανάρτηση

Σε γραπτή παρέμβασή μου στις 17/11/2024 για τον τερματισμό τριών σημαντικών έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων και του δρόμου Πάφου-Πόλης με την αιτιολόγηση της κυβέρνησης ότι τολμά και τα τερματίζει για να τελειώσουν πιο γρήγορα και πιο φθηνά για τον φορολογούμενο, είχα επισημάνει ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Και πιο πολλά θα κοστίσουν και περισσότερο θα καθυστερήσουν.

Συγκεκριμένα για τον δρόμο Πάφου-Πόλης το ποσό κατακύρωσης του 2022 ήταν 73 εκ χωρίς ΦΠΑ και 86 εκ περίπου με ΦΠΑ.

Ο λόγος που τερματίστηκε κατά την κυβέρνηση ήταν οι παράλογες απαιτήσεις του εργολάβου για επιπρόσθετα 25 εκ.

Εάν δίνονταν τα 25 επιπρόσθετα εκ. ο δρόμος μέχρι σήμερα θα είχε τελειώσει με ένα κόστος 98 εκ.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια καθυστερήσεων, ανοίχτηκαν οι προσφορές και η χαμηλότερη είναι 125 εκ. ( 124.850.000).

Και ήδη πληρώσαμε 16 εκ. στον εργολάβο.

Άρα, ένα κόστος 141 εκ. ( εάν κατακυρωθεί τελικά η προσφορά) χωρίς να υπολογίζονται τα τυχόν έξτρα που θα προκύψουν στην εκτέλεση του έργου.

Εκεί που δηλαδή μας είπαν ότι θα έκαναν οικονομία, τελικά το έργο θα μας κοστίσει επιπλέον 43 εκ.

Και όπως πρόβλεψα τότε, δεν πρόκειται να τελειώσει στη θητεία της παρούσας κυβέρνησης….