Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της και την ανησυχία της, σχετικά με την ανακοίνωση της Εθνικής Φρουράς – η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον Δήμο Ακάμα – για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων εντός του Εθνικού Πάρκου της Χερσονήσου του Ακάμα, την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026.

Το θέμα απασχόλησε τη Συντονιστική Επιτροπή της ΟΠΟΚ η οποία συνήλθε την επομένη μέρα (Παρασκευή 17.04.2026) και σε Απόφαση της αναφέρει σχετικά:

Η διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων σε μια από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της Κύπρου, η οποία μάλιστα είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, είναι μια πρακτική που δεν συνάδει, αλλά αντίθετα υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού πάρκου. Τέτοιες ενέργειες επιβαρύνουν ένα οικοσύστημα που ήδη δέχεται πολλαπλές πιέσεις, διαταράσσοντας την άγρια ζωή και το φυσικό τοπίο.

Με γνώμονα τη συνεργασία και την προστασία του περιβάλλοντος, καλούμε την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία:

Να διασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα δημιουργήσει προηγούμενο για τη μελλοντική χρήση του Ακάμα ως πεδίου στρατιωτικών ασκήσεων. Να δεσμευτούν ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον εντός της προστατευόμενης περιοχής της Χερσονήσου του Ακάμα. Να μεριμνήσουν για τον τερματισμό κάθε άλλης ασύμβατης δραστηριότητας που υποβαθμίζει το Εθνικό Πάρκο, προστατεύοντας τον χαρακτήρα του. Να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση των Διαταγμάτων Προστασίας για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, με προτεραιότητα την χερσόνησο Ακάμα, παρέχοντας το απαραίτητο νομικό πλαίσιο θωράκισης τους.

Η προστασία του Ακάμα είναι μια κοινή προσπάθεια και ευθύνη όλων μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία θα αφουγκραστεί τις ανησυχίες μας, προχωρώντας άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ουσιαστική διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου.