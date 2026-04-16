Ιδιαίτερη ανησυχία για την προγραμματισμένη άσκηση της Εθνικής Φρουράς, στη χερσόνησο του Ακάμα, εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης, το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί αδιαμαρτύρητα τη χρησιμοποίηση του Ακάμα, μιας περιοχής με ύψιστη οικολογική σημασία, «για τη διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων».

Μάλιστα, το κίνημα, εξαπολύει πυρά προς την Κυβέρνηση αναφέροντας ότι «αποδεικνύεται χειρότερη από τις προηγούμενες, αφού δε φαίνεται να θεωρεί εμπόδιο για τις στρατιωτικές ασκήσεις την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος».

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση:

«Με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορηθήκαμε ότι η Εθνική Φρουρά προγραμματίζει στρατιωτικά γυμνάσια στη χερσόνησο του Ακάμα.

Είχαμε προειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές σε ανύποπτο χρόνο και με τον πιο επίσημο τρόπο ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα τη χρησιμοποίηση του Ακάμα, μιας περιοχής με ύψιστη οικολογική σημασία, για τη διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων.

Δυστυχώς, αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύεται χειρότερη από τις προηγούμενες, αφού δεν φαίνεται να θεωρεί εμπόδιο για τις στρατιωτικές ασκήσεις την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε ήδη προβεί σε καταγγελίες για στρατιωτικές ασκήσεις και επεμβάσεις στο περιβάλλον σε περιοχές Natura στην επαρχία της Λευκωσίας (πεδίο βολής Ξυντούς) και στην Επαρχία Λάρνακας (Λεύκαρα). Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, καταγράφεται και συμμετοχή ξένων στρατιωτικών σε αυτές τις δραστηριότητες.

Ως Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, τις ευρωπαϊκές περιοχές Natura και να σταματήσει τις στρατιωτικές ασκήσεις και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικοί οικότοποι.

Ιδιαίτερα για τον Ακάμα, για τον οποίο έγινε πολύχρονος αγώνας προκειμένου να σταματήσουν τις στρατιωτικές ασκήσεις οι Βρετανοί, στο όνομα της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, την περίοδο 1990-2000, είναι απαράδεκτη η χρήση του ως πεδίον στρατιωτικών ασκήσεων.

Καλούμε την κυβέρνηση να τερματίσει αμέσως τη χρήση των προστατευόμενων περιοχών και ιδιαίτερα της χερσονήσου του Ακάμα για στρατιωτικές ασκήσεις».

Το philenews, επικοινώνησε και ενημερώθηκε αρμοδίως, για το είδος και τη φύση αυτών των ασκήσεων και για το πόσο θα επηρεαστούν και αν περιοχές Natura.

Όπως μας αναφέρθηκε, δε θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικά γυμνάσια σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ σε κανένα στάδιο της άσκησης δε θα χρησιμοποιηθούν πυρά. Η άσκηση αφορά αποκλειστικά την προσγείωση και απογείωση ελικοπτέρου από υφιστάμενο ελικοδρόμιο της περιοχής, ενώ τυχόν στρατιωτικά οχήματα που θα προσεγγίσουν το σημείο θα κινηθούν μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου και των χωματόδρομων που χρησιμοποιούνται ήδη από πολίτες και τουρίστες.

Θα εξεταστούν ήπιας φύσης σενάρια κατά την διάρκεια της άσκησης, η οποία χαρακτηρίζεται ως «χαμηλής έντασης» σε σχέση με άλλες ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς.