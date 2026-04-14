Η αιφνιδιαστική έκδοση εντάλματος για έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του νομικού Νίκου Κληρίδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων.

Όπως επισημαίνεται, οι ενέργειες των αρχών έχουν προκαλέσει ανησυχία στον νομικό κόσμο και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι πλήττεται το δικηγορικό απόρρητο και τίθενται υπό αμφισβήτηση καθιερωμένες νομικές διαδικασίες και πρακτικές.

Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες του Νίκου Κληρίδη ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας η αστυνομία αναζητούσε στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση Βγενόπουλου, το project Helix, καθώς και με τραπεζικά ιδρύματα και επενδυτικά ταμεία στην Κύπρο, χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σοβαρές.

Περαιτέρω ανησυχία προκαλούν και οι σημερινές καταγγελίες της μητέρας του Θανάση Νικολάου, η οποία υποστηρίζει ότι συλλέχθηκαν από το αρχείο του νομικού απόρρητα δεδομένα που αφορούν την υπόθεση του γιου της.

Το Κίνημα Οικολόγων υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με το ήδη επιβαρυμένο κλίμα δυσπιστίας στην κοινωνία, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται ο άμεσος διορισμός πραγματικά ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, με σαφές και σύντομο χρονοδιάγραμμα, ώστε οι έρευνες να ολοκληρωθούν πριν από τις επερχόμενες εκλογές.