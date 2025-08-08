Οι Κύπριοι απολάμβαναν κατά μέσο όρο 65 χρόνια ζωής χωρίς περιορισμούς στη δραστηριότητα το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 63,1 ετών. Το ποσοστό των ετών υγιούς ζωής ως προς το συνολικό προσδόκιμο ζωής στην Κύπρο ήταν 78%, αντίστοιχο με εκείνο της ΕΕ.

Στην Κύπρο, οι γυναίκες είχαν ελαφρώς περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής (65,7) σε σύγκριση με τους άνδρες (64,4). Ωστόσο, το προσδόκιμο ζωής των γυναικών έφτανε τα 85,3 έτη, τέσσερα περισσότερα από τους άνδρες (81,3), με αποτέλεσμα το ποσοστό ετών υγιούς ζωής να διαμορφώνεται στο 77% για τις γυναίκες και στο 79% για τους άνδρες.

Στην ΕΕ, ο μέσος όρος το 2023 ήταν 63,3 έτη για τις γυναίκες και 62,8 για τους άνδρες. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για τις γυναίκες ήταν 84 έτη, κατά μέσο όρο 5,3 έτη μεγαλύτερο από των ανδρών (78,7 έτη). Οι άνδρες τείνουν να περνούν μεγαλύτερο ποσοστό της ζωής τους χωρίς περιορισμούς στη δραστηριότητα (80%) σε σχέση με τις γυναίκες (75%).

Μόνο σε εννέα κράτη μέλη οι άνδρες κατέγραψαν περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής από τις γυναίκες. Οι υψηλότερες τιμές για τους άνδρες καταγράφηκαν στη Μάλτα (71,7 έτη), την Ιταλία (68,5) και τη Σουηδία (67,2), ενώ οι χαμηλότερες σε Λετονία (51,2), Εσθονία (56,5) και Σλοβακία (56,8).

Για τις γυναίκες, η Μάλτα είχε την υψηλότερη επίδοση (71,1 έτη), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (71) και την Ιταλία (69,6). Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη Λετονία (54,3), τη Δανία (55,4) και τη Φινλανδία (55,9).

ΚΥΠΕ