Καλοκαίρι και υψηλές θερμοκρασίες σημαίνουν αυξημένο κίνδυνο για τροφικές δηλητηριάσεις, σαλμονέλλωση και, πιο σπάνια, αλλαντίαση. Ο συνδυασμός της κατανάλωσης γευμάτων εκτός σπιτιού, πρόχειρου φαγητού και ακατάλληλης φύλαξης τροφίμων απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση.

Πρόσφατα, τρεις θάνατοι στην Ιταλία από αλλαντίαση προκάλεσαν ανησυχία, ενώ στην Ελλάδα 15χρονος χρειάστηκε νοσηλεία λόγω σαλμονέλας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόληψη ξεκινά από την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και σωστού χειρισμού των τροφίμων.

Αλλαντίαση: Πρόκειται για σπάνια αλλά σοβαρή παραλυτική νόσο, που προκαλείται από την αλλαντική τοξίνη του Clostridium botulinum. Το βακτήριο αναπτύσσεται σε ακατάλληλα παρασκευασμένα ή κονσερβοποιημένα τρόφιμα χαμηλής οξύτητας, συχνά σε αεροστεγή συσκευασία (π.χ. καπνιστά ψάρια, προϊόντα κρέατος, σάλτσες). Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν αδυναμία, θαμπή όραση, δυσκολία στην κατάποση και ομιλία. Η μυϊκή παράλυση μπορεί να επεκταθεί στους αναπνευστικούς μύες και να αποβεί θανατηφόρα χωρίς άμεση ιατρική υποστήριξη.

Σαλμονέλλωση: Προκαλείται από το βακτήριο Salmonella και μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων, κυρίως κρέατος, πουλερικών, αυγών και γαλακτοκομικών. Συμπτώματα: διάρροια, πυρετός, κοιλιακό άλγος, εμετός. Αν και συχνά είναι αυτοπεριοριζόμενη, σε ευπαθείς ομάδες μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Τροφικές δηλητηριάσεις: Οφείλονται σε μικρόβια όπως Campylobacter, Shigella, εντεροαιμορραγικό E. coli ή ιούς όπως οι νοροϊοί. Μεταδίδονται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού και μπορεί να προκαλέσουν μαζικά κρούσματα.

Πέντε βασικοί κανόνες πρόληψης:

Υγιεινή: Συχνό πλύσιμο χεριών, καθαρές επιφάνειες και σκεύη, προστασία τροφίμων από έντομα και τρωκτικά. Διαχωρισμός: Χωριστά ωμά και μαγειρεμένα τρόφιμα, διαφορετικά σκεύη και επιφάνειες κοπής. Καλό μαγείρεμα: Θερμοκρασία άνω των 70°C για την εξόντωση μικροβίων. Ιδιαίτερη προσοχή σε κιμάδες και μεγάλα κομμάτια κρέατος. Ασφαλείς θερμοκρασίες: Μαγειρεμένα τρόφιμα στο ψυγείο εντός 2 ωρών, ζεστά φαγητά πάνω από 60°C μέχρι την κατανάλωση, ποτέ ξεπάγωμα σε θερμοκρασία δωματίου. Ασφαλές νερό και πρώτες ύλες: Φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα, καλά πλυμένα φρούτα και λαχανικά, αποφυγή τροφίμων με ληγμένη ημερομηνία.

Η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο «όπλο» απέναντι στις τροφιμογενείς λοιμώξεις. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η σωστή ενημέρωση προστατεύουν όχι μόνο την υγεία μας αλλά και την ποιότητα του καλοκαιριού μας.

ygeiamou.gr