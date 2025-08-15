Η σουκραλόζη, ένα δημοφιλές τεχνητό γλυκαντικό που χρησιμοποιείται συχνά για απώλεια βάρους ή ρύθμιση σακχάρου, ενδέχεται να μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Πίτσμπουργκ και του Κέντρου Καρκίνου UPMC Hillman, που δημοσιεύτηκε στο Cancer Discovery.

Η μελέτη έδειξε ότι ασθενείς με μελάνωμα και μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που κατανάλωναν υψηλά επίπεδα σουκραλόζης είχαν χαμηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία και μικρότερη επιβίωση, σε σχέση με όσους περιόρισαν τα τεχνητά γλυκαντικά.

Σε πειραματικά μοντέλα ποντικών, η σουκραλόζη αλλοίωσε το μικροβίωμα του εντέρου, μειώνοντας τα επίπεδα του αμινοξέος αργινίνη, που είναι κρίσιμο για τη δράση των Τ-κυττάρων. Η συμπλήρωση με αργινίνη ή κιτρουλίνη αποκατέστησε εν μέρει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν κλινική δοκιμή για να διερευνήσουν αν η κιτρουλίνη μπορεί να βελτιώσει την ανταπόκριση των ασθενών, ενώ εξετάζουν και την επίδραση άλλων γλυκαντικών, όπως η ασπαρτάμη, η σακχαρίνη, η ξυλιτόλη και η στέβια.

«Η συμπλήρωση αργινίνης μπορεί να αποτελέσει απλή λύση για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων της σουκραλόζης στην ανοσοθεραπεία», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ. Abby Overacre.

ygeiamou.gr