Ο καρκίνος του δέρματος συνδέεται κυρίως με τη UV ακτινοβολία, ωστόσο μια νέα μελέτη φέρνει στο φως έναν διαφορετικό μηχανισμό: τον ιό HPV. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, περιγράφει την περίπτωση μιας 34χρονης γυναίκας με περισσότερους από 40 καρκίνους πλακωδών κυττάρων (SCC), όπου η λοίμωξη από τον HPV φαίνεται να πυροδότησε την καρκινική ανάπτυξη.

Η ασθενής είχε εμφανίσει αλλοιώσεις παρόμοιες με κονδυλώματα στο στόμα και στο δέρμα, ενώ ο καρκίνος στο μέτωπό της υποτροπίαζε παρά τις χειρουργικές επεμβάσεις και την ανοσοθεραπεία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το DNA του HPV είχε ενσωματωθεί στον όγκο, χωρίς να υπάρχουν οι συνηθισμένες μεταλλάξεις που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία.

Η ιδιαίτερη αυτή περίπτωση εξηγείται από γενετικές μεταλλάξεις που επηρέαζαν το ανοσοποιητικό της. Η γυναίκα έφερε αλλοιώσεις στο γονίδιο ZAP70, το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργία των Τ-κυττάρων, οδηγώντας σε σοβαρή ανοσοανεπάρκεια. Αυτό επέτρεψε στον HPV να αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα και να προκαλέσει καρκίνο.

Μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, το ανοσοποιητικό της αποκαταστάθηκε και τα νέα Τ-κύτταρα εξάλειψαν τόσο τη λοίμωξη όσο και τον καρκίνο.

Η μελέτη υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο του ανοσοποιητικού στην προστασία από τον καρκίνο: ακόμη και συνηθισμένοι ιοί, όταν το ανοσοποιητικό δεν λειτουργεί σωστά, μπορούν να προκαλέσουν επιθετικούς όγκους. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων καρκίνων πλακωδών κυττάρων θα πρέπει να ελέγχεται η λειτουργία των Τ-κυττάρων και η παρουσία HPV, ώστε οι ασθενείς να κατευθύνονται σε θεραπείες ενίσχυσης της άμυνας του οργανισμού.

