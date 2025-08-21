Η πιπεριά καγιέν, ένα καυτερό μυστικό που κρύβεται σε κάθε κουζίνα, δεν χαρίζει μόνο γεύση στα πιάτα μας αλλά και πολλαπλά οφέλη για την καρδιά και τα μάτια. Είτε σε σκόνη είτε φρέσκια, αποτελεί πολύτιμη πηγή βιταμινών και αντιοξειδωτικών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και προάγουν τη συνολική υγεία.

Πλούσια σε βιταμίνη Α, απαραίτητη για την όραση και το αναπαραγωγικό σύστημα, περιέχει επίσης βιταμίνες B6, K και C. Η βιταμίνη Κ βοηθά στη θρόμβωση του αίματος και στη στήριξη των οστών, ενώ η βιταμίνη C ενισχύει τις άμυνες του οργανισμού. «Μία φρέσκια πιπεριά καγιέν περιέχει το 72% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης βιταμίνης C και το 50% της βιταμίνης Α», σημειώνει η διατροφολόγος Alexis Supan από το Cleveland Clinic.

Κεντρικό ρόλο παίζει η καψαϊκίνη, η ουσία που της δίνει την καυτερή γεύση. Δεκάδες μελέτες δείχνουν ότι μειώνει τις φλεγμονές που συνδέονται με καρδιαγγειακές νόσους και καρκίνο, ενώ παράλληλα βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στην καλή κυκλοφορία του αίματος και στην καύση θερμίδων.

Επιπλέον, η καγιέν συμβάλλει στην καλή πέψη, αφού αυξάνει την παραγωγή γαστρικών υγρών και ενζύμων. Σε σχέση με άλλες πιπεριές, είναι πιο καυτερή από τη jalapeño (30.000 – 50.000 μονάδες Scoville), αν και πολύ πιο ήπια από τις ακραίες Carolina Reapers που φτάνουν τα 2,2 εκατομμύρια μονάδες.

