Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα βρίσκονται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο ειδικών, καθώς συνδέονται με παχυσαρκία, διατροφικές διαταραχές και ακόμη και άνοια. Ωστόσο, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Leeds ανοίγει ξανά τη συζήτηση, αμφισβητώντας κατά πόσο όλα αυτά τα προϊόντα είναι εξίσου επιβλαβή.

Οι καθηγητές Graham Finlayson και James Stubbs πραγματοποίησαν έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ζήτησαν από τους εθελοντές να αξιολογήσουν πάνω από 400 τρόφιμα – από πατάτες φούρνου μέχρι συσκευασμένα σνακ – με βάση το πόσο τους άρεσαν και πόσο πιθανό ήταν να τα καταναλώσουν υπερβολικά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντίληψη ενός τροφίμου έπαιζε καθοριστικό ρόλο: προϊόντα που θεωρούνταν «γλυκά», «λιπαρά» ή «πολύ επεξεργασμένα» ήταν πιο πιθανό να οδηγήσουν σε υπερκατανάλωση, ανεξάρτητα από την πραγματική τους θρεπτική αξία. Αντίθετα, τρόφιμα που θεωρούνταν πικρά ή πλούσια σε φυτικές ίνες καταναλώνονταν πολύ πιο συγκρατημένα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως όλα τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι ακίνδυνα. Πολλά έχουν υψηλή θερμιδική αξία, χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και καταναλώνονται εύκολα σε μεγάλες ποσότητες. Όμως, δεν είναι όλα ίδια: τα σακχαρούχα αναψυκτικά, για παράδειγμα, δεν έχουν τις ίδιες επιπτώσεις με τα εμπλουτισμένα δημητριακά ή τις πρωτεϊνικές μπάρες, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμη και ωφέλιμα.

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η υπερκατανάλωση τροφής δεν οφείλεται αποκλειστικά στο πόσο επεξεργασμένο είναι ένα τρόφιμο, αλλά σε έναν συνδυασμό θρεπτικών συστατικών, αισθητηριακών χαρακτηριστικών και αντιλήψεων. Γι’ αυτό, οι ερευνητές προτείνουν ενίσχυση της διατροφικής παιδείας, αλλαγές στις συνήθειες και καλύτερη διαχείριση των κινήτρων για φαγητό, αντί της γενικευμένης «δαιμονοποίησης».

