Η χημειοθεραπεία παραμένει βασικό όπλο κατά του καρκίνου, ωστόσο τα καρκινικά κύτταρα συχνά αναπτύσσουν αντοχή, δυσκολεύοντας τη θεραπεία. Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν μια νέα προσέγγιση που δεν στοχεύει στην άμεση καταστροφή των κυττάρων, αλλά στην παρεμπόδιση της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται.

Σύμφωνα με τα πρώτα πειράματα, η μέθοδος αυτή μπορεί να διπλασιάσει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας. «Η στρατηγική μας δεν ήταν να σκοτώσουμε άμεσα τα κύτταρα, αλλά να εξουδετερώσουμε την ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να μεταλλάσσονται», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Vadim Backman.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η χρωματίνη, η δομή που αποτελείται από DNA, RNA και πρωτεΐνες. Η οργάνωσή της επηρεάζει το ποια γονίδια ενεργοποιούνται ή παραμένουν ανενεργά, δίνοντας στα καρκινικά κύτταρα την «υπερδύναμη» να αντιστέκονται σε φάρμακα και θεραπείες.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Northwestern χρησιμοποίησε υπολογιστικά μοντέλα για να προσομοιώσει τον τρόπο που η χρωματίνη επηρεάζει την ανθεκτικότητα των κυττάρων. Στη συνέχεια δοκίμασε υπάρχοντα φάρμακα που μπορούν να τροποποιήσουν τη χρωματίνη και εντόπισε τη σελεκοξίμπη (celecoxib), ένα γνωστό αντιφλεγμονώδες, ως υποψήφιο για συνδυαστική χρήση με χημειοθεραπεία.

Σε πειράματα με ζώα, ο συνδυασμός σελεκοξίμπης και χημειοθεραπείας αύξησε τη θανάτωση των καρκινικών κυττάρων, ενώ σε μοντέλα με καρκίνο ωοθηκών ανέστειλε την ανάπτυξη των όγκων πιο αποτελεσματικά από τη χημειοθεραπεία μόνη της. «Ο συνδυασμός διπλασίασε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας», ανέφερε ο Backman.

Η προσέγγιση αυτή ενδέχεται να επιτρέψει χαμηλότερες δόσεις χημειοθεραπείας, μειώνοντας τις παρενέργειες και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών. Επιπλέον, η ρύθμιση της χρωματίνης θα μπορούσε να βρει εφαρμογές και σε άλλες ασθένειες, όπως τα καρδιαγγειακά και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η νέα στρατηγική ανοίγει τον δρόμο για πιο αποτελεσματικές και ήπιες θεραπείες, που κάνουν τα καρκινικά κύτταρα πιο ευάλωτα στα υπάρχοντα φάρμακα και προσφέρουν νέες ελπίδες για το μέλλον της ογκολογίας.

