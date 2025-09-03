Άνοιξαν πυρ κατά παντός υπευθύνου ιδιωτικά νοσηλευτήρια, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και γιατροί για την συνεχιζόμενη έλλειψη νοσηλευτών και την μη προώθηση μέτρων που θα οδηγήσουν στην πρόσληψη προσωπικού από τρίτες χώρες ώστε να καλυφθούν τα τεράστια κενά που παρατηρούνται σήμερα στη στελέχωση των νοσοκομείων

Σε κοινή ανακοίνωση τους Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και ΟΕΒ αφήνουν αιχμές τόσο κατά του κράτους όσο και κατά συνδικαλιστικών οργανώσεων (σ.σ. που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές) και προειδοποιούν, όπως άλλωστε έπραξαν και στο τέλος περασμένου Ιουλίου, ότι, εάν δεν δοθούν λύσεις τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα υποχρεωθούν να απενεργοποιήσουν κλίνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έγκαιρη εξυπηρέτηση των ασθενών.

«Εδώ και μήνες η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και οι συλλογικοί φορείς των Νοσοκομείων (ΠΑΣΙΝ) και γιατρών (ΠΙΣ), ζητούν απεγνωσμένα από το Κράτος να χειριστεί αποτελεσματικά το σοβαρότατο πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών στο σύστημα υγείας της χώρας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Με αλλεπάλληλες παραστάσεις, επίσημες, ανεπίσημες, κατ’ ιδίαν και δημόσια επισημάναμε το πρόβλημα και καταθέσαμε υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις για επίλυσή του ή κατ’ ελάχιστον την απάμβλυνσή του», επισημαίνουν και συνεχίζουν:

«Η Πολιτεία αναγνωρίζει το πρόβλημα με τον πλέον επίσημο τρόπο και το αποδέχεται με δημόσιες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού και άλλων κρατικών αξιωματούχων οι οποίοι καθορίζουν τις ανάγκες σε πέραν των 500 επιπρόσθετων νοσηλευτών».

Παρά την παραδοχή ωστόσο και την αναγνώριση του προβλήματος, αναφέρουν ΟΕΒ, ΠΑΣΙΝ και ΠΙΣ, «ουδείς προβαίνει στην προώθηση των αναγκαίων αποφάσεων και στην υλοποίηση των επιβαλλόμενων μέτρων για αντιμετώπιση του. Παράδειγμα αυτής της απραξίας είναι ότι έχουμε χάσει ακόμα μια χρονιά αποφοίτων των νοσηλευτικών σχολών της Κύπρου, όπου οι μη Ευρωπαίοι απόφοιτοι μας ήδη εξασφαλίζουν εργασία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που προφανώς ήταν πιο αποτελεσματικές από την Κύπρο στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων στο πρόβλημα».

Στρέφοντας τα πυρά τους προς την Κυβέρνηση οι τρεις φορείς αναφέρουν ότι το Κράτος «δίνει την εντύπωση ότι είναι δέσμιο στενών συνδικαλιστικών συμφερόντων που σε τακτά διαστήματα απειλούν με απεργίες και ότι τείνει ευήκοον ους σε αβάσιμες και ατεκμηρίωτες απαιτήσεις των συλλογικών φορέων των νοσηλευτών, απαιτήσεις που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασθενών και εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη του τομέα της υγείας στη χώρα μας. Επειδή είναι απλώς θέμα χρόνου η όλη κατάσταση να εξελιχθεί από πρόβλημα των γιατρών και των νοσοκομείων σε πρόβλημα των ασθενών και της ποιότητας των ΠΙΣ, ΠΑΣΙΝ και ΟΕΒ, καταλήγει η ανακοίνωση, «εκπέμπουν σήμα κινδύνου και καταθέτουν ύστατη δημόσια έκκληση στην Πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα με πρακτικές λύσεις που θα στοχεύουν στην κάλυψη τάχιστα του κενού».

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει στην Κύπρο και αφορά τον αριθμό των διαθέσιμων για εργοδότηση νοσηλευτών, προχώρησε σε εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο την προσέλκυση νέων φοιτητών.

Οι εισαγωγές νέων φοιτητών στις νοσηλευτικές σχολές του τόπου ήταν φέτος αυξημένες ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι προσοντούχοι νοσηλευτές για εργοδότηση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε νοσηλευτικό προσωπικό (που αντιστοιχεί σε αναλογία κλινών), και να προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε κλείσιμο κλινών, το οποίο θα οδηγήσει σε αναβολή ή/και καθυστερήσεις στη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων και κατ’ επέκταση στη δημιουργία λιστών αναμονής.

Οι αντιδράσεις από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων αφορούν κυρίως την απαίτηση της νομοθεσίας για καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας από όλους τους επαγγελματίες υγείας περιλαμβανομένων των νοσηλευτών.

Η συγκεκριμένη πρόνοια, δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή εργοδότηση νοσηλευτών που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, έστω και αν αυτοί έχουν αποφοιτήσει από τις κυπριακές νοσηλευτικές σχολές.

Προκειμένου να καλύψει τα κενά το υπουργείο Υγείας ετοίμασε τροποποίηση της νομοθεσίας η οποία ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, δεν αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση πριν από τα Χριστούγεννα.

Στα πυρά των νοσηλευτηρίων και των γιατρών πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα απαντήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προβάλλοντας τους δικούς τους ισχυρισμούς.