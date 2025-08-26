Σε περιπέτειες μπαίνει ο τομέας της Υγείας αφού το αίτημα των συντεχνιών των νοσηλευτών για συνταξιοδότηση στα 60 έτη, προκαλεί νέες αναταράξεις.

Οι έντονες διαμαρτυρίες και οι προειδοποιήσεις των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για μείωση κλινών και αναβολή χειρουργικών επεμβάσεων εξαιτίας της έλλειψης νοσηλευτών, στα τέλη Ιουλίου, είναι πολύ πρόσφατες και πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι σε περίπτωση που το αίτημα των συντεχνιών προωθηθεί στον διάλογο, πριν δοθούν λύσεις για στελέχωση των ιδιωτικών νοσοκομείων, το υπουργείο Υγείας θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.

Βεβαίως, το επιχείρημα των συντεχνιών για κόπωση και προβλήματα υγείας τα οποία αναπτύσσουν οι νοσηλευτές των μεγαλύτερων ηλικιών εξαιτίας της εργασίας κατά τις νυκτερινές βάρδιες, δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί και δεν είναι καθόλου άσχετο το γεγονός ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές ρυθμίσεις.

Σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών Ιάκωβος Ιακώβου επισημαίνοντας ότι η όποια νέα ρύθμιση πρέπει να γίνει με προσοχή προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στα νοσηλευτήρια εξαιτίας της μείωσης του αριθμού νοσηλευτών, τόνισε ότι παράλληλα με την αλλαγή του ορίου αφυπηρέτησης πρέπει να γίνουν κι άλλες ενέργειες. Για παράδειγμα, η προώθηση του επαγγέλματος με στόχο την προσέλκυση ακόμα περισσότερων φοιτητών.

«Βλέποντας τις καμπάνιες που γίνονται από το υπουργείο Υγείας, υπάρχει μια αυξητική τάση των αποφοίτων από τις Σχολές Νοσηλευτικής, και ήδη βλέπουμε να έχουμε διπλάσιο αριθμό αποφοιτήσεων από ότι τα προηγούμενα χρόνια Χρειάζεται να δοθούν κίνητρα στους φοιτητές ώστε να επιλέξουν το επάγγελμα και θεωρώ ότι η πρόταση μας είναι ακόμα ένα κίνητρο ώστε να επιλέξουν οι νέοι το επάγγελμα», ανέφερε.

Ο κ. Ιακώβου στηρίζοντας το αίτημα των νοσηλευτών επικαλέστηκε πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Αν θέλουμε να προχωράμε όπως προχωρά η Ευρώπη, πρέπει να προχωρήσει και η Κύπρος». Σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, «οι νοσηλευτές αποχωρούν στα 60» είπε και εξήγησε ότι «οι νοσηλευτές που είναι άνω των 60, τείνουν να έχουν περισσότερα προβλήματα, παίρνοντας περισσότερες αναρρωτικές και άδειες, ενώ τείνει να μειώνεται και η ποιότητα φροντίδας».

«Η νοσηλευτική δεν είναι όπως τις άλλες εργασίες, χρειάζεται να είσαι νυκτερινή βάρδια 12 ώρες, πρέπει να είσαι ξύπνιος και ενεργός και δεν νομίζω κάποιο άλλο επάγγελμα να έχει τέτοια επιβάρυνση στην υγεία του εργαζόμενου», αναφέρει χαρακτηριστικά, θέτοντας ως παράδειγμα τους αστυνομικούς που αφυπηρετούν πιο γρήγορα».

Από πλευράς του ο πρόεδρος του Κλάδου Νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ Πρόδρομος Αργυρίδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο αίτημα είχε υποβληθεί και στο παρελθόν από την ΠΑΣΥΔΥ, στην επίσημη πλευρά που περιλάβανε και αύξηση των κανονικών αδειών για το προσωπικό που εργάζεται σε βάρδιες. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε. Υποστήριξε ότι μια τέτοια ρύθμιση «δεν συμφέρει μόνο τον υπάλληλο, συμφέρει και την Πολιτεία, αφού όταν ένας υπάλληλος υψηλόμισθος φύγει και παίρνει την σύνταξη η οποία δεν θα είναι το ίδιο του μισθού, και η Πολιτεία προσλάβει κάποιον νέο υπάλληλο με χαμηλότερο μισθό, σαφώς οικονομικά δεν θα έχει σοβαρή επίπτωση».

Οι δύο συντεχνίες αναμένουν τώρα την τοποθέτηση της Κυβέρνησης και των αρμοδίων Υπουργείων. Την τελική τοποθέτηση όμως αναμένουν και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, από πλευράς των οποίων, προς το παρόν στο παρασκήνιο, εκφράστηκε από χθες έντονη διαφωνία με τις θέσεις των συντεχνιών.

Με αυτά τα δεδομένα το υπουργείο Υγείας, από την πρώτη κιόλας εβδομάδα του Σεπτέμβρη θα κληθεί να διαχειριστεί ένα νέο μέτωπο.