Σε εφαρμογή προληπτικών μέτρων προχωρεί το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, μετά τα πρόσφατα περιστατικά μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τύπου Β (MenB) που καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επίκεντρο φοιτητές στην περιοχή Καντέρμπερι του Κεντ.

Σύμφωνα με ενημέρωση που επικαλείται το Υπουργείο από τον Οργανισμό Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, καταγράφηκε συρροή περιστατικών στην κοινότητα του Πανεπιστημίου του Κεντ, κυρίως μεταξύ φοιτητών που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και διατηρούν στενή κοινωνική επαφή, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του μηνιγγιτιδόκοκκου.

Οι αρμόδιες βρετανικές αρχές αντέδρασαν άμεσα, ενεργοποιώντας τα σχετικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν χημειοπροφύλαξη και εμβολιαστική εκστρατεία κατά της μηνιγγίτιδας τύπου Β, με στόχευση κυρίως στους φοιτητές που διαμένουν σε εστίες. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των φοιτητών, με σύσταση προς όσους φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο του Κεντ να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας της Βρετανίας.

Λόγω της αυξημένης κινητικότητας φοιτητών μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε τη λήψη αντίστοιχων μέτρων και στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρεται δωρεάν εμβολιασμός κατά της μηνιγγίτιδας Β σε φοιτητές που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο του Κεντ, είτε πρόκειται να μεταβούν για σπουδές είτε επιστρέφουν από αυτό και βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Κύπρο.

Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιείται με την επίδειξη έγκυρης φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωσης εγγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η στοχευμένη κάλυψη των ατόμων που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί ή να εκτεθούν σε αυξημένο κίνδυνο. Οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται στα κέντρα εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Στη Λευκωσία, οι εμβολιασμοί διενεργούνται στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ και στο Κέντρο Εμβολιασμών Ενηλίκων και Ταξιδιωτών στα Λατσιά. Στη Λάρνακα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ στη Λεμεσό στο Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Στην Πάφο, οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου καθώς και στο Κέντρο Υγείας Πόλης Χρυσοχούς σε εβδομαδιαία βάση κάθε Τρίτη. Για την επαρχία Αμμοχώστου, εξυπηρέτηση παρέχεται από το Κέντρο Υγείας Αμμοχώστου.

Το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι η ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί βασικό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της υγείας των φοιτητών.

