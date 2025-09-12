Η αϋπνία είναι μια συχνή και βασανιστική εμπειρία, που επηρεάζει όχι μόνο τον ύπνο αλλά και τη συνολική υγεία. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες έρευνες εστίαζαν στις εγκεφαλικές λειτουργίες και τους νευροδιαβιβαστές. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες φέρνουν στο φως έναν απρόσμενο παράγοντα: τη μικροχλωρίδα του εντέρου.

Σύμφωνα με νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις, το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν μέσω του λεγόμενου «άξονα εντέρου-εγκεφάλου», με τα μικρόβια του εντέρου να παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου. Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα βακτήρια μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο αϋπνίας, ενώ η ίδια η αϋπνία μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση της μικροχλωρίδας, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.

Ο καθηγητής Hamid Zand, Ph.D., σε άρθρο του στο Psychology Today, εξηγεί ότι οι μηχανισμοί αυτής της αλληλεπίδρασης περιλαμβάνουν τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού, φλεγμονώδεις αποκρίσεις και την παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη από τα ίδια τα μικρόβια. Αυτές οι ουσίες αλληλεπιδρούν με το εντερικό νευρικό σύστημα και επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η νέα αυτή γνώση προσφέρει μια πιο ολιστική προσέγγιση για την κατανόηση της αϋπνίας και ανοίγει τον δρόμο για καινοτόμες θεραπείες, που δεν θα στοχεύουν μόνο τον εγκέφαλο αλλά και το έντερο, μέσω διατροφικών παρεμβάσεων ή προβιοτικών.

