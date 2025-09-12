Η δημιουργία ξεχωριστού χώρου αναμονής για παιδιά στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού αποτελεί το πρώτο βήμα για τη λειτουργία ανεξάρτητου ΤΑΕΠ Παίδων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανού.

Στο πλαίσιο δημιουργίας ξεχωριστού ΤΑΕΠ Παίδων στο δημόσιο νοσηλευτήριο της πόλης, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε, το πρωί της Παρασκευής, το νέο χώρο που έχει δημιουργηθεί για την αναμονή των παιδιών και συνομίλησε με γιατρούς του Τμήματος.

Σε διάσκεψη Τύπου που προηγήθηκε, ο Μιχάλης Δαμιανού εξέφρασε τη χαρά του που τους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται τα έργα για το ανεξάρτητο Τμήμα για τα παιδιά και σημείωσε ότι με τη δημιουργία του, το ΤΑΕΠ Παίδων θα στελεχώνεται αποκλειστικά από παιδίατρους και εκτός από εξεταστήρια – ένα για βρέφη και ένα για εφήβους – θα διαθέτει υποδομές βραχείας νοσηλείας.

«Η εμπειρία που αποκτήθηκε από το ΤΑΕΠ Παίδων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μάς προκαλεί αισιοδοξία ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, προς όφελος των μικρών μας ασθενών και των οικογενειών τους», συμπλήρωσε.

Οι συγκεκριμένες διευθετήσεις, σημείωσε ο κ. Δαμιανού, αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες εντός και εκτός του Γενικού Συστήματος Υγείας και ειδικά σε μια ευάλωτη ομάδα ασθενών, όπως είναι τα παιδιά.

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι «η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει θέσει ως προτεραιότητα την υγεία και δη την αναβάθμιση των υπηρεσιών στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, και γι’ αυτόν τον λόγο επενδύει σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό».

Σήμερα, συνέχισε, αναγνωρίζοντας την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης και μείωσης της ταλαιπωρίας των ασθενών, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ, δίδει έμφαση στα ΤΑΕΠ, επεκτείνοντας τις υποδομές και τις υπηρεσίες στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, όπως είναι τα ΤΑΕΠ Παίδων και τα Ιατρεία Ταχείας Διακίνησης Ασθενών

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε, επίσης, ότι η σημαντικότητα των υπηρεσιών στα παιδιά, που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου, είναι αδιαμφισβήτητη, και ευχαρίστησε γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το προσωπικό «για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων».

Επανέλαβε την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να συμβάλει θετικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών με τελικό αποδέκτη τον ασθενή και επαναβεβαίωσε ότι «θα είμαστε αρωγοί στις προσπάθειές σας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΟΚΥπΥ, Μαρίνος Καλλής, ευχαρίστησε το προσωπικό του Οργανισμού και τη διεύθυνση και το προσωπικό του ΓΝ Λεμεσού που συνέβαλαν στην προσπάθεια και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επιτυχία του υπό δημιουργία ΤΑΕΠ Παίδων, θα είναι αντίστοιχη με αυτήν του ΤΑΕΠ Παίδων στο ΓΝ Λευκωσία.

Σημείωσε ότι από τους 120 ασθενείς που επισκέπτονται καθημερινά το ΤΑΕΠ, περίπου 15 αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών, «που εξυπηρετούνται άψογα» και υπέδειξε ότι με την λειτουργία του ΤΑΕΠ Παίδων θα εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος της Λεμεσού.

ΚΥΠΕ