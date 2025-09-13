Για έμμεση απόπειρα αμφισβήτησης και ακύρωσης της εγκυκλίου του ΟΑΥ της 29ης Αυγούστου 2025, που κατοχυρώνει θεσμικά τον ρόλο του ακτινολόγου, κάνει λόγο η Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου (ΑΕΚ), αναφερόμενη στη δημοσιοποίηση μεμονωμένου περιστατικού από τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με την ΑΕΚ, πρόκειται για προσπάθεια να επαναφερθεί το ζήτημα της μη φυσικής παρουσίας ακτινολόγου στα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα.

Η φυσική παρουσία του ιατρού ακτινολόγου δεν είναι απλή τυπική διαδικασία αλλά ουσιώδης προϋπόθεση ασφάλειας, ποιότητας και ιατρικής ευθύνης για την ορθή ακτινολογική διάγνωση, τονίζει η Εταιρεία. Διευκρινίζει ότι η παρέμβασή της αφορά τηλεοπτική εκπομπή που είχε στόχο τη συζήτηση γύρω από την παροχή ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων και την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά η συζήτηση «εκτράπηκε σε αναφορές που υποβαθμίζουν και προσβάλλουν τον επιστημονικό ρόλο του ακτινολόγου, απομακρύνοντας την προσοχή από την ουσία του θέματος».

Η ΑΕΚ υπογραμμίζει ότι παρουσιάστηκαν στοιχεία που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, επιχειρώντας να υποβαθμίσουν τη σημασία της φυσικής παρουσίας του ακτινολόγου και να προβληθούν ιδιωτικά συμφέροντα ως γενικός κανόνας. Καταλήγει πως η «απόπειρα διαστρέβλωσης της πραγματικότητας μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του θέματος και παραπλανά την κοινωνία, την ώρα που ο ΟΑΥ έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ της παρουσίας ακτινολόγου στα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα».

ΚΥΠΕ