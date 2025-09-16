Η πρεσβυωπία, η ηλικιακή πάθηση που δυσκολεύει την εστίαση σε κοντινά αντικείμενα και εμφανίζεται συνήθως μετά τα 45, ενδέχεται να αντιμετωπιστεί με μια πρωτοποριακή θεραπεία σε μορφή οφθαλμικών σταγόνων, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο 43ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικών Χειρουργών (ESCRS) στην Κοπεγχάγη και έδειξε ότι οι ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία βελτίωσαν σημαντικά την κοντινή τους όραση, με αποτελέσματα που διατηρήθηκαν έως και δύο χρόνια.

Η θεραπεία συνδυάζει δύο ουσίες:

Πιλοκαρπίνη , που συστέλλει την κόρη και διευκολύνει την εστίαση του φακού.

, που συστέλλει την κόρη και διευκολύνει την εστίαση του φακού. Δικλοφενάκη, αντιφλεγμονώδες που περιορίζει τους ερεθισμούς.

Στη μελέτη συμμετείχαν 766 εθελοντές στην Αργεντινή, χωρισμένοι σε ομάδες με διαφορετικές συγκεντρώσεις πιλοκαρπίνης (1%, 2% και 3%).

Τα αποτελέσματα:

Στην ομάδα 1%, σχεδόν όλοι οι ασθενείς διάβασαν δύο ή περισσότερες επιπλέον γραμμές στους πίνακες όρασης.

Στην ομάδα 2%, το 69% διάβασε τουλάχιστον τρεις γραμμές περισσότερες.

Στην ομάδα 3%, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 84%.

«Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν η ταχεία και διαρκής βελτίωση της κοντινής όρασης και στις τρεις συγκεντρώσεις. Μία ώρα μετά την πρώτη χορήγηση, οι ασθενείς είχαν μέση βελτίωση 3,45 γραμμών στον πίνακα Jaeger», δήλωσε η Δρ. Τζιοβάννα Μπενότσι, επικεφαλής του Κέντρου Προηγμένης Έρευνας για την Πρεσβυωπία στο Μπουένος Άιρες.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν παροδική θολή όραση, ερεθισμός και πονοκέφαλος, ωστόσο θεωρήθηκαν ήπιες.

Ο καθηγητής Μπέρκχαρντ Ντικ, εκλεγμένος πρόεδρος του ESCRS, τόνισε ότι απαιτούνται μεγαλύτερες, μακροπρόθεσμες μελέτες σε περισσότερα κέντρα πριν η θεραπεία προταθεί για ευρεία χρήση.

protothema.gr