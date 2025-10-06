Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά γαστρεντερικά προβλήματα, επηρεάζοντας περίπου 1 στους 7 ενήλικες. Χαρακτηρίζεται από σπάνιες ή δύσκολες εντερικές κινήσεις — λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα θεωρούνται ένδειξη δυσκοιλιότητας. Αν και συνήθως δεν προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, η χρόνια δυσκοιλιότητα έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, γι’ αυτό και η πρόληψη είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Gastroenterology, πέντε βασικές συνήθειες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας έως και 50%. Η έρευνα παρακολούθησε πάνω από 107.000 άτομα ηλικίας 40-70 ετών από την UK Biobank, χωρίς ιστορικό δυσκοιλιότητας.

Οι συνήθειες που βοηθούν

Οι ερευνητές εντόπισαν πέντε βασικούς παράγοντες του τρόπου ζωής που προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα:

Αποφυγή καπνίσματος

Τακτική σωματική δραστηριότητα

Ισορροπημένη διατροφή

Περιορισμός αλκοόλ

Επαρκής ύπνος (7-9 ώρες)

Όσοι ακολουθούσαν τουλάχιστον τρεις από αυτές τις συνήθειες, μείωσαν τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας κατά 40%, ενώ όσοι ακολουθούσαν τέσσερις ή περισσότερες, σχεδόν κατά 50%.

Η αποφυγή καπνίσματος σχετίστηκε με 17% χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ ο ποιοτικός ύπνος μείωσε τον κίνδυνο πάνω από 20%.

Η σημασία της πρόληψης

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής αποτελούν εύκολα εφαρμόσιμη στρατηγική πρωτογενούς πρόληψης, ειδικά για μεσήλικες και ηλικιωμένους. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η χρόνια δυσκοιλιότητα μπορεί να είναι σημάδι σοβαρότερων παθήσεων, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Σύμφωνα με τον χειρουργό Haney Yousef, συμπτώματα όπως φούσκωμα, αίμα στα κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή κοιλιακός πόνος απαιτούν ιατρική αξιολόγηση.

Η παχυσαρκία παραμένει γνωστός παράγοντας κινδύνου, όμως τα περιστατικά αυξάνονται και σε άτομα φυσιολογικού βάρους, πιθανώς λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων, μικροπλαστικών και κακού ύπνου.

Τέλος, ο οργανισμός Cancer Research UK υπενθυμίζει ότι το 54% των περιπτώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου θα μπορούσαν να προληφθούν με υγιεινές επιλογές διατροφής και τρόπου ζωής.

ygeiamou.gr