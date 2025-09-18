Ο διαβήτης τύπου 2 δεν εκδηλώνεται το ίδιο σε όλους τους ασθενείς· διακρίνεται σε διαφορετικούς υποτύπους που σχετίζονται με παράγοντες όπως η ηλικία, η παχυσαρκία, η έλλειψη ή η αντίσταση στην ινσουλίνη. Νέα ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) στη Βιέννη δείχνουν ότι το κάπνισμα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε όλους τους υποτύπους – ακόμη και σε όσους έχουν ήδη κόψει το τσιγάρο.

Ερευνητές από Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία ανέλυσαν στοιχεία από 3.325 άτομα με διαβήτη τύπου 2 και 3.897 άτομα χωρίς τη νόσο, σε μελέτες που διήρκεσαν περισσότερο από 17 χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι οι καπνιστές –ενεργοί και πρώην– διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης όλων των υποτύπων του διαβήτη τύπου 2 σε σχέση με τους μη καπνιστές. Ο πιο έντονος συσχετισμός καταγράφηκε στον υπότυπο SIRD, που χαρακτηρίζεται από σοβαρή αντίσταση στην ινσουλίνη, όπου ο κίνδυνος για τους καπνιστές ήταν υπερδιπλάσιος.

Υπολογίζεται μάλιστα ότι το κάπνισμα ευθύνεται για πάνω από το ένα τρίτο των περιστατικών SIRD, ενώ στους άλλους υποτύπους (SIDD, MOD, MARD) το ποσοστό είναι κάτω από 15%. Η βαριά συνήθεια καπνίσματος –τουλάχιστον ένα πακέτο ημερησίως για 15 χρόνια– αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο σε όλους τους υποτύπους.

Η μελέτη εξέτασε και τη γενετική προδιάθεση. Άτομα που κληρονομικά είχαν τάση για μειωμένη παραγωγή ινσουλίνης ή αντίσταση σε αυτήν και ταυτόχρονα κάπνιζαν βαριά, εμφάνισαν πάνω από τριπλάσιο κίνδυνο να εκδηλώσουν SIRD σε σχέση με όσους δεν έφεραν αυτούς τους παράγοντες.

«Είναι σαφές ότι το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 ανεξάρτητα από τον υπότυπο. Το σημαντικότερο εύρημα αφορά στον SIRD, γεγονός που υποδηλώνει ότι το κάπνισμα πιθανόν επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη», υπογραμμίζει η επικεφαλής της μελέτης Emmy Keysendal.

Η έρευνα προσθέτει έναν ακόμη σοβαρό λόγο για τη διακοπή του καπνίσματος. Το τσιγάρο δεν αυξάνει μόνο τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου, αλλά συμβάλλει και στην εμφάνιση όλων των μορφών διαβήτη τύπου 2. Η πρόληψη περνά μέσα από την ενημέρωση, την έγκαιρη διακοπή της βλαβερής συνήθειας και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ιδιαίτερα για όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό ή γενετική προδιάθεση.

ygeiamou.gr