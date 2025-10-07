Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την έναρξη παροχής νέας υπηρεσίας πρόληψης για τον ιό HIV, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «σημαντικό βήμα» προς την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και τη μείωση των νέων διαγνώσεων στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 9 Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή η υπηρεσία Προφύλαξης πριν από την Έκθεση στον ιό HIV (PrEP – Pre-Exposure Prophylaxis), μια μέθοδος μέσω της οποίας άτομα αρνητικά στον HIV λαμβάνουν ειδική φαρμακευτική αγωγή για τη δραστική μείωση του κινδύνου μετάδοσης σε περίπτωση πιθανής έκθεσης.

Η PrEP εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί βασικό πυλώνα των στρατηγικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Με την εισαγωγή της υπηρεσίας, η Κύπρος ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις διεθνείς οδηγίες, ενισχύοντας το πλαίσιο προστασίας της δημόσιας και σεξουαλικής υγείας.

Στην πρώτη φάση, οι υπηρεσίες PrEP θα παρέχονται δωρεάν και με πλήρη εμπιστευτικότητα σε Λευκωσία και Λάρνακα, μέσω απογευματινών ιατρείων στα γενικά νοσοκομεία, κατόπιν ραντεβού. Εξειδικευμένοι γιατροί θα καθοδηγούν τους πολίτες στη διαδικασία, ενώ πρόσθετη ενημέρωση και υποστήριξη προσφέρεται από την Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS, μέσω του “Cyprus PrEP Point”.

ΚΥΠΕ