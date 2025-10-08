Μετά από ένα και πλέον χρόνο διαφωνιών, αντιπαραθέσεων αλλά και διαλόγου, συντεχνίες και Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας κατέληξαν πριν από λίγο σε συμφωνία για τα οικονομικά κίνητρα που θα παραχωρηθούν στους γιατρούς, επιπρόσθετα του μισθού τους, τα έτη 2025, 2026 και 2027.

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε εκτάκτως σήμερα, μετά τη δημοσιοποίηση των διαφωνιών των γιατρών με την οικονομική πρόταση που είχε θέσει ενώπιον τους ο ΟΚΥπΥ την περασμένη Παρασκευή, είχε αίσιο τέλος, ανέφερε στο philenews ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών Σωτήρης Κούμας.

Ο Οργανισμός, πρόσθεσε, «έκανε αποδεκτή εισήγηση μας που σχετίζεται στην ουσία με τα κίνητρα των ετών 2026 και 2027, αφού το 2025 βρίσκεται ήδη στο τέλος του και μετά από αυτή την εξέλιξη θεωρούμε ότι και αυτός ο διάλογος ο οποίος κράτησε πολύ καιρό έφθασε στο τέλος του».

Με την συμφωνία αυτή, συνέχισε, «ανοίγει και ο δρόμος ώστε ο ΟΚΥπΥ να δώσει την απαραίτητη εντολή και να καταβληθούν στους γιατρούς τα €2.3 εκατ. που έχουν να λαμβάνουν για τα έτη 2023-2024 και δεν είχαν μέχρι σήμερα δοθεί αφού η κατάθεση τους είχε τεθεί ως προϋπόθεση για τη σύναψη συμφωνίας για τα επόμενα έτη».