Η ΕΕ θορυβήθηκε από εσωτερική σύσταση μιας ομάδας εργασίας εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και εξετάζει το σενάριο να ταξινομήσει την αιθανόλη ως επικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Η αιθανόλη χρησιμοποιείται σε πολλά απολυμαντικά χεριών.

Μια εσωτερική σύσταση στις 10 Οκτωβρίου από μία από τις ομάδες εργασίας εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη ως τοξική ουσία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, τονίζοντας την ανάγκη να αντικατασταθεί σε προϊόντα καθαρισμού και άλλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT.

Η Επιτροπή Βιοκτόνων του ECHA πρόκειται να συνεδριάσει μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου.

Η ρυθμιστική Aρχή δήλωσε ότι, εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της «συμπεράνει ότι η αιθανόλη είναι καρκινογόνος», θα συστήσει την αντικατάστασή της, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, προσθέτοντας ότι την τελική απόφαση θα λάβει η Κομισιόν.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ανέφερε στους FT ότι η αιθανόλη ενδέχεται «να εξακολουθεί να εγκρίνεται για τις προβλεπόμενες βιοκτόνες χρήσεις εάν αυτές θεωρηθούν ασφαλείς λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης ή εάν δεν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις», υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ταξινομεί τόσο την αιθανόλη όσο και την ισοπροπανόλη ως ασφαλείς για την υγιεινή των χεριών.

