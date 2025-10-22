Τέλος στην ταλαιπωρία γιατρών και ασθενών εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στο λογισμικό του ΓεΣΥ.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοίνωσε σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας του Συστήματος ότι η φραγή που είχε τεθεί σε λειτουργία τους προηγούμενους μήνες, για λόγους ασφαλείας, δεν υφίσταται πλέον και ως εκ τούτου η πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα είναι πλέον δυνατή, είτε ο πάροχος ή ο ασθενής βρίσκεται στην Κύπρο είτε όχι.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη φραγή είχε προκαλέσει αρκετά μεγάλο πρόβλημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξαιτίας της απουσίας μεγάλου αριθμού γιατρών στο εξωτερικό. Ωστόσο επηρέαζε γενικά την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών κατά τα διαστήματα που οι γιατροί βρίσκονταν εκτός Κύπρου για επαγγελματικούς λόγους ή για λόγους εκπαίδευσης.

Πρόσβαση στο λογισμικό, για πολλούς μήνες ήταν δυνατή μόνο από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Ο ΟΑΥ, είχε ξεκαθαρίσει από τον περασμένο Αύγουστο ότι η φραγή είχε τεθεί σε λειτουργία για καθαρά προληπτικούς λόγους ασφαλείας (προς αποφυγή επιθέσεων από Χάκερς) τονίζοντας ότι το λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας δεν είχε δεχθεί καμία κυβερνοπεπίθεση.