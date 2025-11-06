Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει στρατηγικό σχέδιο με όραμα ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ανέφερε σήμερα ο αρμόδιος Υπουργός Μιχάλης Δαμιανός, προσθέτοντας πως η κοινωνική προσφορά και η ισότητα στην υγεία αποτελούν αναπόσπαστες αξίες του στρατηγικού προγραμματισμού.

Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου που στεγάζει τον Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, ο Υπουργός ανέφερε ότι «το έργο ανακαίνισης του κτιρίου εξυπηρετεί δύο σημαντικές αποστολές με την πρώτη να είναι του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, ενός Οργανισμού που, ανάμεσα στις κυριότερες δραστηριότητές του, είναι η προσφορά φροντίδας και στήριξης σε ευάλωτες ομάδες χωρίς καμία διάκριση”.

Πρόσθεσε ότι “η δεύτερη αποστολή είναι αυτή του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, ενός συνδέσμου που σκοπό έχει την παροχή βοήθειας σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και στις οικογένειές τους, μέσα από διάφορα προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών, ψυχοσυναισθηματικής και συμβουλευτικής καθοδήγησης, προγραμμάτων φυσιοθεραπείας/κινησιοθεραπείας και βοήθειας στο σπίτι».

Αναφερόμενος στις κτιριακές εγκαταστάσεις είπε πως “δεν είναι απλώς μία υποδομή, αλλά συμβολίζουν την αίσθηση βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, όπως είναι οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση».

Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας «η πράξη του ζεύγους Πιερίδη να κληροδοτήσει το σπίτι τους στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό αποτελεί παράδειγμα γενναιόδωρης χειρονομίας, που αποδεικνύει τη βαθιά και ακλόνητη ευαισθησία τους και ενσαρκώνει το αληθινό νόημα της κοινωνικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η χειρονομία αυτή δίνει νόημα στις ανθρώπινες αξίες, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά αλλά και η αγάπη προς τους συνανθρώπους μας», επεσήμανε.

Η Πολιτεία, συνέχισε, «στηρίζει και προσπαθεί να ενισχύσει πράξεις που υποστηρίζουν ένθερμα κοινωφελείς σκοπούς και ενσωματώνουν το αληθινό νόημα της κοινωνικής ευθύνης, όπως η ενέργεια του ζεύγους Πιερίδη».

Αφού ανέφερε ότι «το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει στρατηγικό σχέδιο με όραμα ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες για όλη τη διάρκεια της ζωής τους», ο κ. Δαμιανός σημείωσε πως «η κοινωνική προσφορά και η ισότητα στην υγεία αποτελούν αναπόσπαστες αξίες του πιο πάνω στρατηγικού προγραμματισμού».

Επιπρόσθετα, είπε πως «οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη συγγραφή Εθνικής Στρατηγικής για τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, με στόχο την υποστήριξή τους και τη διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής των ασθενών».

Ο κ. Δαμιανός σημείωσε, ακόμα, ότι «στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής, το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει και στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην πολυεπίπεδη και αγαστή συνεργασία με φορείς οργανωμένων συνόλων, συνδέσμων και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων, όπως είναι ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, προς όφελος των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα».

Η συνεργασία αυτή, συνέχισε, προβάλλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η υγεία αποτελεί δικαίωμα για όλους τους ασθενείς, το οποίο πηγάζει και εδραιώνεται μέσα από τις συλλογικές προσπάθειες μεταξύ του Κράτους, της κοινωνίας και των εθελοντικών οργανώσεων».

Ταυτόχρονα ευχαρίστησε και συνεχάρη «θερμά τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, που καθημερινά αποδεικνύει με πράξεις αλληλεγγύης, φροντίδας και ελπίδας προς όλους τους συνανθρώπους μας. Αυτή η χειρονομία ενισχύει το πολυδιάστατο κοινωφελές έργο του, την ανεκτίμητη προσφορά του, όχι μόνο εν καιρώ πολέμου αλλά και εν καιρώ ειρήνης», ανέφερε.

Είπε, ακόμα, πως «η στέγαση του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, με την καταβολή ενοικίου, θα καλύπτει μέρος των εξόδων του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» — ένας ρόλος διττός και επωφελής. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω και προς τον Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, που με αμέριστο ενδιαφέρον αγκάλιασε τόσο τους ασθενείς όσο και τις οικογένειές τους και μέσα από τις άοκνες προσπάθειές του κατάφερε να εξασφαλίσει την κατάλληλη στέγη για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πάσχοντες», ανέφερε.

Τόσο η Πολιτεία όσο και το Υπουργείο Υγείας, είπε ο κ. Δαμιανός «έχουν πάντοτε ως γνώμονα να είναι αρωγοί και να στηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Η σημερινή χειρονομία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, η αγαστή συνεργασία, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια με το Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, στέλνουν αισιόδοξο μήνυμα».

Σε χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Φωτεινή Παπαδοπούλου, ανέφερε πως το συγκεκριμένο κτίριο «αποκτά νέα ζωή, από ένα σπίτι γεμάτο μνήμες μετατρέπεται σε έναν ζωντανό πυρήνα στήριξης, όπου άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προκλήσεις μπορούν να βρουν βοήθεια και ελπίδα. Παράλληλα, τα έσοδα από αυτό θα διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του Θεραπευτικού Κέντρου, σύμφωνα με την επιθυμία της δωρήτριας».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «η σημερινή μέρα είναι ένα σύμβολο συνέχειας και ανανέωσης του ανθρωπιστικού έργου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Ένα έργο που, μέσα από τις δεκαετίες, έχει σταθεί στο πλευρό των ευάλωτων ομάδων, των παιδιών, των ασθενών και όλων όσοι χρειάζονται υποστήριξη, φροντίδα και ελπίδα» είπε.

Αναφερόμενη στην ανακαίνιση του κτιρίου, η κ.. Παπαδοπούλου είπε πως «το κόστος ξεπερνά τις 232 χιλιάδες ευρώ» και ευχαρίστησε «όλους τους χορηγούς για τη γενναιόδωρη συνεισφορά τους, που ανήλθε συνολικά σε περίπου 88 χιλιάδες ευρώ καθώς και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας σε όλη αυτή την πορεία».

Ταυτόχρονα χαρακτήρισε την πράξη της δωρεάς του κτιρίου από το ζεύγος Πιερίδη «παράδειγμα διαχρονικής αγάπης και ανθρωπιάς, που συνεχίζει να καρποφορεί μέσα από το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και τη συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας».

Εξάλλου, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, Μαρία Παναγή, σε χαιρετισμό της ανέφερε πως «η συνεργασία, η στήριξη και η εμπιστοσύνη του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού προς τον Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, αποτελεί έναυσμα ενίσχυσης ακόμη περισσότερο των δράσεων και υπηρεσιών που προσφέρονται, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέλη μας».

Είπε, ακόμα, ότι ο συγκεκριμένος «χώρος έχει δημιουργηθεί ως ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, όπου θα προσφέρεται πρακτική βοήθεια και στήριξη σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση, παρέχοντας υπηρεσίες όπως φυσιοθεραπεία, ψυχολογική στήριξη και εργοθεραπεία».

