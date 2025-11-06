Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία των Κέντρων Αποκατάστασης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρά τις τεκμηριωμένες θέσεις και παρεμβάσεις που κατατέθηκαν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, το τελικό κείμενο του νόμου διατηρεί τις ίδιες στρεβλώσεις, νομιμοποιεί τις ανισότητες και δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των ασθενών και των πολιτών που έχουν ανάγκη από υπηρεσίες αποκατάστασης».

«Η διατήρηση της κατηγοριοποίησης των Κέντρων σε Κατηγορίας Α και Β, χωρίς επιστημονικά ή ποιοτικά κριτήρια, θεσμοθετεί διακρίσεις, οδηγεί σε σύστημα δύο ταχυτήτων και δημιουργεί ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες. Αντί να προωθηθεί ένα ενιαίο, δίκαιο και λειτουργικά αποτελεσματικό πλαίσιο, διατηρείται μια λογική διοικητικών προνομίων που αποδυναμώνει την έννοια της αποκατάστασης ως βασικού πυλώνα της υγειονομικής φροντίδας», προστίθεται.

Εξίσου απαράδεκτη, συνεχίζει η ΟΣΑΚ, «είναι η πρόνοια που απαλλάσσει ορισμένα υφιστάμενα κέντρα –όσα λειτουργούν με άδεια ιδιωτικού νοσηλευτηρίου– από τη διαδικασία αξιολόγησης, την ώρα που άλλες μονάδες υποχρεώνονται να πληρούν νέες και αυστηρές προϋποθέσεις. Τέτοιες επιλεκτικές εξαιρέσεις αναιρούν κάθε έννοια ισονομίας και αξιοκρατίας και διαμορφώνουν ένα πλαίσιο άνισης μεταχείρισης, το οποίο λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών».

«Η μεταβατική διάταξη που επιβάλλει κτιριακές απαιτήσεις μόνο στις στέγες, αφήνοντας εκτός τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, οξύνει τις ανισότητες και συντηρεί ένα μη ισότιμο ρυθμιστικό καθεστώς που πλήττει τη διαφάνεια και την ισορροπία του συστήματος», αναφέρει.

Σημειώνεται παράλληλα, ότι «η ΟΣΑΚ είχε επαφές με το ΔΗΚΟ, χωρίς ωστόσο να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις της, αφού οι τροπολογίες του ΔΗΚΟ που έγιναν αποδεκτές από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας δεν διόρθωσαν όλες τις στρεβλώσεις τις οποίες η ΟΣΑΚ επισημαίνει εδώ και πολύ καιρό».

Παράλληλα, προστίθεται, «οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ ήταν εκείνες που αντικατόπτριζαν τις θέσεις της Ομοσπονδίας, και η ΟΣΑΚ συγχαίρει το ΑΚΕΛ για τη στάση που τήρησε στην Ολομέλεια».

Η ΟΣΑΚ υπενθυμίζει ότι το πρωί σήμερα, το φως της δημοσιότητας είδε επιστολή που η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων απέστειλε σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα εκφράζοντας ανησυχίες και διαφωνίες αντίστοιχες με την Ομοσπονδία των Ασθενών.

Η ΟΣΑΚ υπογραμμίζει ότι, όπως τελικά ψηφίστηκε, ο νόμος δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, ούτε διασφαλίζει την ποιότητα και τη συνέχεια της φροντίδας. «Αντί να αποτελέσει εργαλείο προόδου, εγκλωβίζει έναν κρίσιμο τομέα υγείας σε περιορισμούς, ανισότητες και ασάφειες που θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», καταλήγει.