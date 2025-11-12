Με την Κύπρο να καταγράφει την υψηλότερη μικροβιακή αντοχή στην Ε.Ε, να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών και να παρουσιάζεται πρωταθλήτρια στην εμφάνιση συγκεκριμένων ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, μπαίνει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής δεδομένων, με την υποχρέωση για όλα τα νοσοκομεία του τόπου, δημόσια και ιδιωτικά, να καταχωρούν τα δικά τους στοιχεία.

Παράλληλα, το κάθε νοσοκομείο, όπως αποφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να δημιουργήσει τη δική του επιτροπή παρακολούθησης λοιμώξεων και τη δική του ομάδα επιμελητείας αντιβιοτικών, με τον υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανό να τονίζει ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των ασθενών και τη δημόσια υγεία».

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα ευρωπαϊκά στοιχεία (Φθινόπωρο 2024), η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ποσοστό του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου (MRSA), ενώ ανάλογη τάση παρουσιάζει και η Escherichia coli ανθεκτική στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, για την οποία το 2019 είχε τεθεί στόχος μείωσης κατά 5% έως το 2030, αλλά αντιθέτως η επίπτωση αυξήθηκε από 6,2 περιστατικά σε 15,2 (το 2023). Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα δεδομένα για την Klebsiella pneumoniae ανθεκτική στις καρβαπενέμες, όπου η επίπτωση εκτοξεύθηκε από 2,6 σε 9,8 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.

Όπως αποφάσισε το Υπουργικό, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν πλέον την υποχρέωση να δημιουργήσουν τις δικές τους επιτροπές παρακολούθησης λοιμώξεων και τις δικές τους ομάδες παρακολούθησης αντιβιοτικών. Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας προχωρεί στην ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής με στόχο τη μείωση των ποσοστών που αφορούν, τόσο την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών και τη μικροβιακή αντοχή, όσο και τη μείωση των περιστατικών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στα νοσοκομεία της Κύπρου και ταυτόχρονα θέτει σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης δεδομένων.

Οι επιτροπές παρακολούθησης, θα είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιες για την εφαρμογή μέτρων εντός των νοσηλευτηρίων, ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη λοιμώξεων, ενώ οι ομάδες επιμελητείας χορήγησης αντιβιοτικών θα έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν τη χορήγηση αντιμικροβιακών φαρμάκων στους ασθενείς.

Αναφέρεται ότι στα νοσοκομεία της Κύπρου, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα ευρωπαϊκά δεδομένα, παρατηρείται αυξημένη χορήγηση αντιβιοτικών για προληπτικούς λόγους, κυρίως σε περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων.