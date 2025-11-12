Η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), Ιφιγένεια Καμμίτση, διαβεβαίωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 ο Οργανισμός έχει αναλάβει πλήρως τη διαχείριση των ονομαστικών αιτημάτων φαρμάκων, εφαρμόζοντας καθορισμένες διαδικασίες και κριτήρια, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών και την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις αναγκαίες θεραπείες.

Σε δήλωσή της, η κ. Καμμίτση ανέφερε ότι ο ΟΑΥ, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιολόγηση των αιτημάτων, προχώρησε τον Ιούνιο του 2025 σε στοχευμένες τροποποιήσεις των υφιστάμενων κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι αλλαγές αυτές, πρόσθεσε, στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα και στην πιο αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης.

Η Γενική Διευθύντρια του ΟΑΥ υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της διαδικασίας και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής εξυπηρέτηση των ασθενών χωρίς καθυστερήσεις.

Αναφερόμενη στις επισημάνσεις του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, η κ. Καμμίτση τόνισε ότι ο ΟΑΥ θα προχωρήσει άμεσα σε διερεύνηση των θεμάτων και, εφόσον εντοπιστούν αδυναμίες, θα ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

