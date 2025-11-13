Με προκατάληψη και σίγουρα αρνητική προδιάθεση ο ένας έναντι του άλλου, άρχισαν οι εμπλεκόμενοι φορείς να συζητούν στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας το μεγάλο κεφάλαιο του νομοσχεδίου που προβλέπει την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών στην Κύπρο.

Γιατροί του δημοσίου, με ξεκάθαρα αρνητική στάση, σχολίαζαν ή αμφισβητούσαν μεγαλοφώνως τα όσα ο υπουργός Υγείας και ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων τα έβαλε με όλους, περιλαμβανομένων των βουλευτών υποδεικνύοντας ότι το νομοσχέδιο αφορά και τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τις ιδιωτικές ιατρικές σχολές αλλά «συζητάτε μόνο για το γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας και την σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου».

Η τοποθέτηση αυτή του προέδρου του ΠΑΣΙΝ Μάριου Καραϊσκάκη, προκάλεσε την αντίδραση του εκτελεστικού διευθυντή του ΟΚΥπΥ Κύπρου Σταυρίδη, ο οποίος υπέδειξε ότι απαντούσε σε ερωτήματα των βουλευτών. «Εδώ είναι η Βουλή και δεν έχετε εσείς το πάνω χέρι» ανέφερε.

Οι βουλευτές έθεταν στον υπουργό Υγείας ερωτήματα που αφορούσαν, κυρίως, τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί, νοσοκομειακοί και πανεπιστημιακοί θα συνεννοούνται μεταξύ τους για πρακτικά ζητήματα, με τον Μιχάλη Δαμιανό σε κάποια στιγμή, να αναφέρει απευθυνόμενος σε όλους ότι «αυτό το θέμα το συζητάμε ως κράτος και κοινωνία εδώ και χρόνια. Όλοι έχουν τις ίδιες θέσεις εδώ και χρόνια. Όλοι διαφωνούν με τους υπόλοιπους και δεν πρέπει να περιμένει κάποιος ότι θα βρεθεί ποτέ συμφωνία για να αποκτήσει η Κύπρος πανεπιστημιακές κλινικές. Αν θέλετε να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε για άλλα δέκα χρόνια τότε θα συζητάμε για πράγματα για τα οποία η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευθύμιος Δίπλαρος διέκοψε τη συνεδρίαση πριν δοθεί ο λόγος στους εκπροσώπους των γιατρών, των πανεπιστημίων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, χωρίς μάλιστα να δώσει ημερομηνία για συνέχιση της συζήτησης.