Τα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών. Σύμφωνα με έρευνες, καταγράφεται μια άνοδος της τάξης του 52% μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένας από τους κύριους λόγους που συμβάλλουν στην αύξηση αυτή είναι η ανεπαρκής πρόσληψη φυτικών ινών στη σύγχρονη διατροφή.

Η διατροφολόγος Jenna Hope, μιλώντας στην The Telegraph, εξηγεί ότι οι φυτικές ίνες βοηθούν το σώμα να απομακρύνει τοξίνες και ανεπιθύμητες ουσίες μέσω του πεπτικού συστήματος. Όταν αυτές παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο έντερο, ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Παρά το γεγονός ότι οι επίσημες συστάσεις κάνουν λόγο για 30 γρ. φυτικών ινών ημερησίως, ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει μόλις 18 γρ. την ημέρα.

Η Hope προτείνει 10 τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην προστασία από τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Βρόμη

Ένα πρωινό με βρόμη αποτελεί ιδανική επιλογή, καθώς τα 50 γρ. περιέχουν 4,6 γρ. φυτικών ινών. Οι αδιάλυτες ίνες που διαθέτει υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία του εντέρου.

Αρακάς

Ο αρακάς προσφέρει 5,6 γρ. φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια. Μόλις τρεις κουταλιές σούπας μπορούν να δώσουν περίπου 4,5 γρ., αποτελώντας εύκολη λύση για καθημερινή κατανάλωση.

Δαμάσκηνα

Με 7,9 γρ. φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια, τα δαμάσκηνα αποτελούν κλασική επιλογή με ευεργετική δράση στη δυσκοιλιότητα χάρη στον συνδυασμό διαλυτών και αδιάλυτων ινών.

Σμέουρα

Από όλα τα μούρα, τα σμέουρα ξεχωρίζουν με περίπου 5,4 γρ. φυτικών ινών ανά μερίδα (περίπου 20 τεμάχια), προσφέροντας ένα ελαφρύ και υγιεινό σνακ.

Μαύρα φασόλια

Με 10,3 γρ. φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια, τα μαύρα φασόλια είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ίνες. Μισό κουτί μπορεί να καλύψει πάνω από τα 2/3 της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας.

Αμύγδαλα

Μια μεγάλη χούφτα παρέχει περίπου 5,3 γρ. φυτικών ινών, ενώ αποτελούν και πηγή πρωτεϊνών και υγιεινών λιπαρών. Προτιμώνται ωμά ή ελαφρώς ψημένα χωρίς αλάτι.

Σπόροι chia

Μία κουταλιά της σούπας περιέχει 4,8 γρ. φυτικών ινών. Μπορούν εύκολα να προστεθούν σε γιαούρτι, smoothies ή βρόμη.

Αβοκάντο

Μισό αβοκάντο προσφέρει 3,4 γρ. φυτικών ινών, συνδυάζοντας παράλληλα καλά λιπαρά που αυξάνουν τον κορεσμό.

Γλυκοπατάτες

Μία γλυκοπατάτα παρέχει περίπου 6 γρ. φυτικών ινών, ειδικά όταν καταναλώνεται με τη φλούδα της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος συνταγών, από πουρέ μέχρι ψητές φέτες.

Γιατί οι φυτικές ίνες είναι σημαντικές;

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, στην απομάκρυνση τοξινών και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Όπως αναφέρει η Hope, οι ίνες πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές τροφές, καθώς οι ποικίλοι τύποι στηρίζουν διαφορετικά είδη ωφέλιμων βακτηρίων στο έντερο.

