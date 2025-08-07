Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου παγκοσμίως, με τα πρώιμα συμπτώματα να είναι συχνά ασαφή ή μη ειδικά. Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ασθένεια ξεκινά από καλοήθεις πολύποδες, αυτοί μπορεί να εξελιχθούν σταδιακά σε κακοήθεια, ιδιαίτερα αν δεν εντοπιστούν εγκαίρως.

Σύμφωνα με ειδικούς, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές – και ορισμένα συμπτώματα μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμα προειδοποιητικά σημάδια.

Τι να προσέξετε:

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου

Η ξαφνική εμφάνιση διάρροιας, δυσκοιλιότητας ή στενών κοπράνων, χωρίς εμφανή λόγο, είναι ένδειξη που δεν πρέπει να αγνοείται. Ιδιαίτερη σημασία έχει το αίσθημα ατελούς κένωσης ή η παρατεταμένη δυσλειτουργία του εντέρου, ειδικά όταν διαρκεί περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες.

Αίμα στα κόπρανα

Η παρουσία αίματος στα κόπρανα – είτε φωτεινό είτε σκούρο – απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση. Αν και συχνά αποδίδεται σε αιμορροΐδες, ενδέχεται να υποκρύπτει σοβαρότερες παθήσεις όπως ο καρκίνος.

Επιμένουσες κοιλιακές ενοχλήσεις

Συμπτώματα όπως πόνος στην κοιλιά, τυμπανισμός, κράμπες ή αυξημένα αέρια δεν είναι ασυνήθιστα, όμως η επαναληψιμότητα χωρίς αιτία μπορεί να είναι ανησυχητική. Αν τα φαινόμενα αυτά συνοδεύονται από απώλεια βάρους, τότε η κλινική αξιολόγηση είναι απαραίτητη.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Η αιφνίδια μείωση βάρους χωρίς αλλαγές στη διατροφή ή τη σωματική δραστηριότητα είναι ένα από τα σημάδια που μπορεί να συσχετίζονται με καρκινικές εξελίξεις στο παχύ έντερο, ειδικά όταν συνοδεύεται από αλλαγές στις κενώσεις.

Παρότι αυτά τα συμπτώματα δεν συνεπάγονται πάντα την ύπαρξη καρκίνου, η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής είναι καθοριστικής σημασίας. Η ενδοσκοπική εξέταση, σε συνδυασμό με κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμές, μπορεί να εντοπίσει βλάβες στα αρχικά στάδια, όπου η νόσος είναι απολύτως ιάσιμη.

