Ποσά που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν τα €150 καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας για υπηρεσίες που λαμβάνουν μέσω του ΓεΣΥ από παρόχους του Συστήματος.

Σε δύο περιπτώσεις τον τελευταίο μήνα, έφθασαν στον «Φ» καταγγελίες από πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν να πληρώσουν από €70 μέχρι €110 για να υποβληθούν σε γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση με την παρουσία αναισθησιολογου και, ταυτόχρονα, πλήρωσαν από την τσέπη τους για να αγοράσουν τα φάρμακα που ήταν επιβεβλημένο να λάβουν πριν από τις εξετάσεις αυτές.

Και οι δύο δικαιούχοι αποτάθηκαν, ταυτόχρονα, διαμαρτυρόμενοι και στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, με την ΟΣΑΚ να απαιτεί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου, Δημήτρη Λαμπριανίδη, «αλλαγή αυτής της πρακτικής διότι αυτή έχει ως αποτέλεσμα ασθενείς, δικαιούχοι, να πληρώνουν ιδιωτικά, τη στιγμή που λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, καθ’ υπόδειξιν των γιατρών τους και όχι επειδή αποφάσισαν απλά να υποβληθούν σε μια εξέταση».

Στην πρώτη περίπτωση, πολίτης που επικοινώνησε με τον «Φ» ανέφερε ότι: «Ο γιατρός μου με παρέπεμψε για κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση λόγω εργαστηριακών εξετάσεων οι οποίες έδωσαν συγκεκριμένες ενδείξεις. Όλα μέσω ΓεΣΥ. Όταν αποτάθηκα στον ειδικό γιατρό της αρμόδιας ειδικότητας (γαστρεντερολόγο), με ενημέρωσαν: 1) Ότι πρέπει να πληρώσω από την τσέπη μου €110 (για κάθε εξέταση) για υπηρεσίες αναισθησιολόγου και 2) ότι πρέπει να πληρώσω από την τσέπη μου τα σκευάσματα που χρειάζεται να λάβω στην προετοιμασία για την κολονοσκόπηση». Το γεγονός, ανέφερε ο πολίτης, «αποτελεί παραλογισμό. Είμαι δικαιούχος του ΓεΣΥ, η πράξη γίνεται εντός ΓεΣΥ. Οι γιατροί κρίνουν απαραίτητο να υποβληθώ στην εξέταση και μου ζητείται να πληρώσω πάνω-κάτω €250 για να εξασφαλίσω τις υπηρεσίες που αποδεδειγμένα χρειάζομαι».

Στη δεύτερη περίπτωση, ο πολίτης που επικοινώνησε με τον «Φ», θα έπρεπε να υποβληθεί σε γαστροσκόπηση και ο γιατρός του, ζήτησε να πληρώσει €70 για τις υπηρεσίες αναισθησιολόγου. «Εάν δεν είχα εγώ την οικονομική δυνατότητα να πληρώσω αυτά τα €70 τι θα έκανα; Θα έψαχνα να βρω άλλον γιατρό να τον ρωτήσω αν χρειάζεται αναισθησιολόγο ή δεν θα έκανα την εξέταση που χρειάζομαι», είπε.

Από τον ΟΑΥ αναφέρθηκε στον «Φ» ότι η κατάσταση μέθης στην οποία πρέπει να βρίσκονται οι ασθενείς κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων επεμβάσεων καλύπτονται από το ΓεΣΥ και περιλαμβάνονται στη συνολική αποζημίωση της πράξης. Ωστόσο, κάποιοι γιατροί δηλώνουν ότι χρειάζονται την παρουσία αναισθησιολόγου και ως εκ τούτου καλείται ο δικαιούχος να καταβάλει το ποσό που ο αναισθησιολόγος ζητά για να συμμετέχει στην εξέταση.

«Εκείνο που ως ΟΣΑΚ λέμε, και θα το θέσουμε και επίσημα στον ΟΑΥ, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πληρώνει ο ασθενής, είτε για την αδυναμία ενός γιατρού να φέρει εις πέρας μιας πράξη, είτε για τη διαφωνία μεταξύ γιατρών ή για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Οργανισμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες, διότι υπάρχουν συνέπειες εδώ. Ο ασθενής καλείται να πληρώσει από την τσέπη του και σίγουρα δεν είναι σε θέση όλοι οι πολίτες να πληρώνουν αυτά τα ποσά για να υποβληθούν στις εξετάσεις που χρειάζονται», τόνισε στις δηλώσεις του στον «Φ» ο Δημήτρης Λαμπριανίδης.

Επίσης, είπε, «πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μας ικανοποιεί καθόλου το επιχείρημα ότι κάποιοι γιατροί λένε ότι δεν μπορούν και επειδή το λένε τους δίνουμε απλά το δικαίωμα να χρεώνουν τους ασθενείς με €70 ή €100 ή και περισσότερα για να υποβληθούν σε μια εξέταση την οποία οι ίδιοι κρίνουν ότι ο ασθενής τους την χρειάζεται. Σίγουρα δεν είναι λύση ούτε το να ψάχνει ο ασθενής να βρει γιατρό που δεν χρειάζεται αναισθησιολόγο κατά τη διάρκεια της εξέτασης για να αποφύγει την καταβολή του συγκεκριμένου ποσού».

Εάν η πράξη εμπίπτει, βάσει διεθνών δεδομένων, στις αρμοδιότητες του γιατρού, «τότε ο γιατρός εάν ο ίδιος νιώθει ότι δεν μπορεί να τη φέρει εις πέρας με ασφάλεια πρέπει να πληρώνει ο ίδιος τον αναισθησιολόγο, αφού ο ίδιος κρίνει ότι τον χρειάζεται».

Εάν δεν εμπίπτει, βάσει διεθνών δεδομένων, στις αρμοδιότητες του γιατρού «και ο γιατρός δηλώνει αδυναμία, ο ΟΑΥ πρέπει να καταβάλλει το ποσό στον αναισθησιολόγο. Θα μπορούσε, παράλληλα, ο ΟΑΥ», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΣΑΚ, «να καταλήξει σε μια συμφωνία με την αρμόδια επιστημονική ιατρική εταιρεία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο ασθενής, ο δικαιούχος του ΓεΣΥ, να πληρώνει για μια υπηρεσία ενταγμένη στο ΓεΣΥ την οποία χρειάζεται και τα όσα αναφέρουμε αφορούν και τα σκευάσματα που οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν πριν από μια κολονοσκόπηση, για παράδειγμα». Η τοποθέτηση της ΟΣΑΚ, πρόσθεσε, «είναι ξεκάθαρη, όπως ξεκάθαρη είναι και η απαίτηση μας για άμεση επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος από τον ΟΑΥ».