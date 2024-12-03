Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και του ισχίου αποτελεί μία από τις πιο συχνές παθήσεις που περιορίζουν την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας. Πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο των αρθρώσεων, που προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και σταδιακή απώλεια κινητικότητας — σε σημείο που μπορεί να δυσκολέψει ακόμη και απλές δραστηριότητες όπως το περπάτημα ή το ανέβασμα σκάλας. Αν και συχνά συνδέεται με την ηλικία, δεν αφορά μόνο ηλικιωμένους· νεότερα άτομα με ιστορικό τραυματισμών ή έντονη καταπόνηση των αρθρώσεων συχνά εμφανίζουν πρώιμα συμπτώματα.

Η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης

Η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας ξεκινά πάντα συντηρητικά, με στόχο τη μείωση του πόνου και την επιβράδυνση της εξέλιξης της πάθησης.

1. Απώλεια βάρους

Ακόμη και μια μικρή μείωση σωματικού βάρους μπορεί να ανακουφίσει ουσιαστικά την άρθρωση, αποτελώντας το πιο σημαντικό και αποδοτικό πρώτο βήμα.

2. Ειδικές ασκήσεις και φυσικοθεραπεία

Η ενδυνάμωση των μυών γύρω από το γόνατο και το ισχίο, σε συνδυασμό με ασκήσεις ευκαμψίας, βοηθά στη σταθεροποίηση της άρθρωσης και στη μείωση της δυσκαμψίας. Πολλοί ασθενείς διαπιστώνουν ουσιαστική βελτίωση ήδη από αυτό το στάδιο.

3. Συμπληρώματα & ενέσιμες θεραπείες

Ανάλογα με τη βαρύτητα του προβλήματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρώματα όπως γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη ή ενέσεις υαλουρονικού οξέος και κορτιζόνης στο γόνατο, που προσφέρουν προσωρινή αλλά συχνά σημαντική ανακούφιση.

Όταν οι συντηρητικές λύσεις δεν είναι αρκετές

Σε προχωρημένα στάδια, όταν ο πόνος επιμένει και η λειτουργικότητα περιορίζεται, η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί την πιο αποτελεσματική επιλογή. Σε αυτό το σημείο έρχεται στο προσκήνιο η μακρόχρονη εμπειρία της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη χειρουργική γόνατος και ισχίου

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Κλινική αποτελεί σημείο αναφοράς στην Κύπρο. Έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς χιλιάδες περιστατικά — από απλές επεμβάσεις έως ιδιαίτερα σύνθετες περιπτώσεις — χτίζοντας μια ισχυρή παράδοση υψηλού επιπέδου φροντίδας.

Σύγχρονες τεχνικές με εξατομίκευση για κάθε ασθενή

Η Κλινική εφαρμόζει σήμερα τις πιο προηγμένες μεθόδους αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου, αξιοποιώντας εξατομικευμένα εργαλεία και εξειδικευμένες τεχνικές που προσαρμόζονται στην ανατομία του κάθε ασθενούς. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά:

μεγαλύτερη ακρίβεια στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων

λιγότερος πόνος μετά την επέμβαση

ταχύτερη αποκατάσταση

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της νέας άρθρωσης

Ένα βήμα πριν τη ρομποτική εποχή

Η Ορθοπαιδική Κλινική βρίσκεται στα τελικά στάδια της προετοιμασίας για την ενσωμάτωση της ρομποτικής χειρουργικής στην καθημερινή πρακτική της. Το προσωπικό έχει ήδη εκπαιδευτεί και είναι έτοιμο να αξιοποιήσει τεχνολογία που προσφέρει:

ακόμη μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια

εξατομίκευση της επέμβασης

ελαχιστοποίηση επιπλοκών

ταχύτερη επάνοδο σε φυσιολογικές δραστηριότητες

Η Κλινική που αναλαμβάνει τα πιο απαιτητικά περιστατικά

Με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και εμπειρίας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αναλαμβάνει συχνά δύσκολα και απαιτητικά περιστατικά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Μήνυμα προς τον πολίτη

Η οστεοαρθρίτιδα δεν είναι καταδίκη. Με σωστή διάγνωση, συντηρητική αντιμετώπιση και —όταν χρειάζεται— σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν σε μια ενεργή, άνετη και λειτουργική καθημερινότητα.

Η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας παραμένει δίπλα στους ασθενείς, με εμπειρία, γνώση και τεχνολογία αιχμής, συνεχίζοντας το έργο της με αφοσίωση και υπευθυνότητα.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://www.shso.org.cy/clinic/orthopaidiki-kliniki/