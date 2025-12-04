Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα την αποδέσμευση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €90.000.000 από το ταμείο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), με στόχο την κάλυψη αυξημένων αναγκών του συστήματος υγείας και ιδιαίτερα δαπανών για καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες σοβαρών παθήσεων.

Κατά τη συζήτηση, οι Βουλευτές στήριξαν τη χρηματοδότηση, εξέφρασαν ωστόσο έντονους προβληματισμούς για το αυξανόμενο κόστος του ΓεΣΥ και την ανάγκη αντιμετώπισης καταχρήσεων και στρεβλώσεων.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε ότι το κόμμα του υπερψηφίζει την πρόσθετη πίστωση, καθώς καλύπτει βασικές ανάγκες των ασθενών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΓεΣΥ έχει ξεπεράσει πλέον τα €2 δισ., παρά το γεγονός ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν έχουν βελτιωθεί ποιοτικά.

Εξέφρασε ανησυχία για αύξηση δαπανών άνω του 100% από την ίδρυση του ΓεΣΥ, ενώ διαπιστώνονται καταχρήσεις, στρεβλώσεις και ενδεχομένως διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Απηύθυνε έκκληση στο Υπουργείο Υγείας και τον ΟΑΥ να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη μέτρων.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης σημείωσε ότι μεγάλο μέρος των πιστώσεων αφορά καινοτόμα φάρμακα, καθώς και θεραπείες για ασθενείς με καρκίνο. Προειδοποίησε όμως ότι συνολικά ο προϋπολογισμός για θέματα υγείας αγγίζει πλέον τα €3 δισ.» εξέλιξη που πρέπει να προβληματίσει όλους.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου εξέφρασε ανησυχίες για το κατά πόσο η συνεχής αύξηση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ επηρεάζει τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Τόνισε ότι δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα καλυφθεί από υφιστάμενα κονδύλια και εξοικονομήσεις και χαιρέτισε την ένταξη νέων καινοτόμων φαρμάκων στο ΓεΣΥ.

Δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της «θα παρακολουθεί στενά» τις διεργασίες του ΟΑΥ για αντιμετώπιση των καταχρήσεων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης σημείωσε ότι η αύξηση δαπανών οφείλεται και στην προσθήκη νέων υπηρεσιών που δεν υπήρχαν παλαιότερα. Ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη μελέτη βιωσιμότητας, το αποθεματικό του ΟΑΥ αναμένεται φέτος να φτάσει τα €720 εκατ., ποσό που «διασφαλίζει τη σταθερότητα του συστήματος».

Τόνισε ακόμη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή δεικτών ποιότητας.

