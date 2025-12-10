Την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων και την Παροχή Υπηρεσιών Ασθενοφόρου, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ένα πλαίσιο που, όπως είπε, έρχεται με γνώμονα να καλύψει το νομοθετικό κενό στην παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι με την ψήφιση του νόμου θα διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν ξαφνική ασθένεια ή τραυματισμό θα έχουν άμεση, σωστά συντονισμένη και ποιοτική βοήθεια, με στόχο τη μείωση απώλειας ζωής, την αποτροπή αναπηριών, τη μείωση του κόστους της υγειονομικής φροντίδας και τη βελτίωση των δεικτών θνησιμότητας του πληθυσμού.

Πρόσθεσε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο κατοχυρώνεται η λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, ως εθνικής κρίσιμης υποδομής υπό το Υπουργείο Υγείας.

«Ο Φορέας θα είναι υπεύθυνος για τη διακομιδή των περιστατικών στα πλησιέστερα και καταλληλότερα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), καθώς επίσης για την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου στους πάσχοντες, σε περιπτώσεις έκτακτων και/ή επειγουσών αναγκών, υγειονομικών και άλλων κρίσεων με μαζική απώλεια υγείας. Θα έχει επίσης την ευθύνη της λειτουργίας του Επιχειρησιακού Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων και του Κέντρου Δηλητηριάσεων», εξήγησε.

Είπε επίσης ότι ρυθμίζεται η παροχή προγραμματισμένων μεταφορών πασχόντων από εγγεγραμμένους παρόχους υπηρεσιών ασθενοφόρου, καθώς και στοχευμένων υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, ενώ περιλαμβάνονται μεταβατικές ρυθμίσεις, ώστε, μέχρι την οικονομική και διοικητική αυτονόμηση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα να συνεχίσει να παρέχεται από τον Οργανισμό.

«Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση που ενισχύει τον συντονισμό, τη διαφάνεια και την ποιότητα των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο σύστημα ασθενοφόρων προς όφελος όλων των πολιτών», κατέληξε ο Υπουργός.

ΚΥΠΕ