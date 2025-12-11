Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία, ωστόσο όσοι καταφέρουν να το σταματήσουν πριν την ηλικία των 40 ετών έχουν πολύ υψηλές πιθανότητες να ανακτήσουν το φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής και να ζήσουν εξίσου χρόνια με ανθρώπους που δεν κάπνισαν ποτέ.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό NEJM Evidence, οι γυναίκες που διακόπτουν το κάπνισμα πριν τα 40 έχουν 87% πιθανότητες να φτάσουν τα 80 χρόνια ζωής, ποσοστό πανομοιότυπο με εκείνο των μη καπνιστριών.

Στους άνδρες, οι πιθανότητες φτάνουν το 82% για όσους σταματούν πριν τα 40, έναντι 83% σε όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Αντίθετα, για όσους συνεχίζουν να καπνίζουν, τα ποσοστά υποχωρούν στο 67% για τις γυναίκες και στο 59% για τους άνδρες.

Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από την παρακολούθηση 1,5 εκατομμυρίου ατόμων σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Νορβηγία, ηλικιών 20–79 ετών, για διάστημα 15 ετών, κατά το οποίο καταγράφηκαν 122.697 θάνατοι.

Η διακοπή καπνίσματος σώζει χρόνια ζωής

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι καπνιστές ηλικίας 40–79 ετών έχουν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με τους μη καπνιστές, χάνοντας κατά μέσο όρο 12–13 χρόνια ζωής.

Όσοι διακόπτουν το κάπνισμα, όμως, ανακτούν προσδόκιμο παρόμοιο με των μη καπνιστών μέσα σε 10 χρόνια, ενώ τα μισά από τα οφέλη εμφανίζονται ήδη εντός τριών ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Τορόντο.

Η διακοπή είναι ευεργετική σε κάθε ηλικία, και περισσότερο όσο πιο νωρίς γίνει, καθώς μειώνει την υπερθνησιμότητα και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών, νεοπλασματικών και αναπνευστικών νοσημάτων. Ωστόσο, στα αναπνευστικά νοσήματα, η βελτίωση είναι μικρότερη, λόγω υπολειμματικών βλαβών στους πνεύμονες.

«Πολλοί θεωρούν ότι είναι αργά για να σταματήσουν, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, όμως τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Η επίδραση είναι άμεση και η ποιότητα ζωής βελτιώνεται», τονίζει ο Prabhat Jha, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τορόντο και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Τα οφέλη στην υγεία μετά το τελευταίο τσιγάρο

Η Γαλλική Ομοσπονδία Καρδιολογίας (2016) έχει καταγράψει τα οφέλη ανά χρονική στιγμή:

20 λεπτά μετά: Επαναφορά αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παλμών στο φυσιολογικό.

μετά: Επαναφορά αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παλμών στο φυσιολογικό. 8 ώρες μετά: Το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα μειώνεται στο μισό και το οξυγόνο επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα.

μετά: Το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα μειώνεται στο μισό και το οξυγόνο επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα. 24 ώρες μετά: Ο οργανισμός δεν περιέχει πλέον νικοτίνη.

μετά: Ο οργανισμός δεν περιέχει πλέον νικοτίνη. 48 ώρες μετά: Βελτίωση γεύσης και όσφρησης .

μετά: . 72 ώρες μετά: Καλύτερη αναπνοή .

μετά: . 2 εβδομάδες μετά: Ο κίνδυνος εμφράγματος αρχίζει να μειώνεται, καθώς ομαλοποιείται η πήξη του αίματος .

μετά: Ο κίνδυνος εμφράγματος αρχίζει να μειώνεται, καθώς . 3 μήνες μετά: Μείωση βήχα και κόπωσης, καλύτερη αναπνοή και πιο άνετο περπάτημα.

Οφέλη στο πεπτικό, ψυχολογικό και αισθητικό επίπεδο

Η υπηρεσία πληροφόρησης για τον καπνό αναφέρει επίσης ότι η διακοπή βελτιώνει την πέψη και μειώνει τις καούρες. Παράλληλα, οι διαταραχές στύσης υποχωρούν και η γονιμότητα βελτιώνεται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Για τις γυναίκες, το σταμάτημα του καπνίσματος μειώνει σημαντικά έναν καρδιαγγειακό κίνδυνο σε περίπτωση λήψης αντισυλληπτικών χαπιών με οιστρογόνα και προγεστερόνη.

Σε ψυχολογικό επίπεδο, η διακοπή βοηθά στη βελτίωση της συγκέντρωσης, στη μείωση άγχους και στρες, ενώ η απεξάρτηση από τον εθισμό οδηγεί σε ενίσχυση αυτοπεποίθησης και αίσθημα ελέγχου.

Αισθητικά, η επιδερμίδα γίνεται πιο λαμπερή, το δέρμα γερνά πιο αργά, τα σπυράκια και οι κηλίδες μειώνονται, ενώ και τα δόντια κιτρινίζουν πολύ πιο αργά.

