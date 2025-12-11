Ειδοποίηση για πρόθεση αναστολής της ισχύος της άδειας λειτουργίας του πήρε από το υπουργείο Υγείας ένα από τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Λευκωσίας (το οποίο λειτουργεί εντός Γενικού Συστήματος Υγείας) με αιτία, την υποστελέχωση δύο Τμημάτων του με νοσηλευτές.

Η επιστολή ενημέρωσης του νοσηλευτηρίου φέρει ημερομηνία 28 Νοεμβρίου και όπως ήταν αναμενόμενο το περιεχόμενο της προκάλεσε την έντονη αντίδραση ολόκληρου του ιδιωτικού τομέα της Υγείας με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (μέλος της οποίας είναι τα περισσότερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, καθώς και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων), Γιώργο Παντελίδη, να εκφράζει την έντονη δυσφορία της ΟΕΒ και να στρέφει τα πυρά του στο υπουργείο Υγείας επισημαίνοντας ότι «από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα, ακόμα και προ δεκαημέρου, εκφράζαμε δημόσια την έντονη ανησυχία μας για την έλλειψη νοσηλευτών, εκλιπαρούμε για λήψη αποφάσεων και μέτρα που θα βοηθήσουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία να στελεχωθούν με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά, δυστυχώς, η φωνή μας δεν εισακούεται».

Η επιστολή έχει τίτλο: «Ειδοποίηση για πρόθεση έκδοσης διατάγματος αναστολής της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου (. . .)». Σε αυτήν αναφέρεται:

«Σύμφωνα με το εδάφιο 2 του άρθρου 18 των περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων (έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμων του 2001 μέχρι 2022, διά της παρούσης ειδοποίησης σας γνωστοποιώ την πρόθεση μου να εκδώσω διάταγμα αναστολής της άδειας λειτουργίας του νοσηλευτηρίου σας για τους πιο κάτω λόγους:

1. Έλλειψη ενός εγγεγραμμένου προσοντούχου νοσηλευτή για κάλυψη της νυκτερινής βάρδιας στην παθολογική νοσηλευτική μονάδα

2. Έλλειψη έξι εγγεγραμμένων προσοντούχων νοσηλευτών για κάλυψη της απογευματινής, νυχτερινής βάρδιας και ημέρας ανάπαυσης, στη χειρουργική νοσηλευτική μονάδα κατά παράβαση των παραγράφων 2 και 3 του μέρους Χ – Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του πρώτου παραρτήματος και του άρθρου 13(2) – Γενικές υποχρεώσεις των υπ’ αναφορά νόμων.

Επιπρόσθετα, σας πληροφορώ ότι, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 18, ο υπεύθυνος ιατρός στον οποίο επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου 2 του άρθρου 18, δύναται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες (15) από την ημερομηνία της προς αυτόν επίδοσης της ειδοποίησης, να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς τη συμβουλευτική επιτροπή ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με ταυτόχρονη γνωστοποίηση προς τον έφορο ιδιωτικών νοσηλευτηρίων».

Στην επιστολή γίνεται αναφορά και σε μη παρουσίαση πιστοποιητικών υγείας για βοηθούς θαλάμου κατά την ημερομηνία που διενεργήθηκε ο τελευταίος έλεγχος στο νοσηλευτήριο.

«Φθάσαμε στο σημείο να αποστέλλουν στα νοσοκομεία επιστολές με πρόθεση αναστολής της άδειας λειτουργίας τους επειδή ένα Τμήμα δεν διαθέτει έναν ακόμα νοσηλευτή και ένα άλλο Τμήμα δεν διαθέτει νοσηλευτές για να καλύπτονται οι άδειες αναπαύσεως», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, προσθέτοντας ότι «το πιο απαράδεκτο στην όλη υπόθεση είναι ότι, ενώ εμείς φωνάζουμε εδώ και μήνες ότι πρέπει το υπουργείο Υγείας να λάβει αποφάσεις τώρα, κάποιοι μας παραπέμπουν στους νοσηλευτές που θα αποφοιτήσουν από τις νοσηλευτικές σχολές σε τέσσερα χρόνια από σήμερα». Δηλαδή, «να κλείσουμε κλίνες ή και νοσοκομεία για τέσσερα χρόνια και να περιμένουμε; Αυτό μας λένε;».

Ως ΟΕΒ, είπε ο κ. Παντελίδης, «είχαμε εκφράσει την έντονη δυσφορία μας και προ δεκαημέρου, όταν οι συντεχνίες των νοσηλευτών απαιτούσαν, προειδοποιώντας με απεργία, την πρόσληψη 120 νοσηλευτών για τα δημόσια νοσοκομεία. Τελικά, μάθαμε ότι συμφώνησαν με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για πρόσληψη 70-80 νοσηλευτών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ο ΟΚΥπΥ θα προσλάβει 70-80 νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονται σήμερα στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα περισσότερα των οποίων βρίσκονται ήδη στα όρια των απαιτήσεων της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία τους. Εάν, δηλαδή, φύγουν άλλοι 80 νοσηλευτές από τον ιδιωτικό τομέα τι θα γίνει; Θα κλείνουμε νοσοκομεία στον ιδιωτικό τομέα έτσι απλά;».

Η ΟΕΒ έχει καταθέσει στοχευμένες προτάσεις, «τις έχουμε συζητήσει, έχουμε με τη σειρά μας κάνει κάποιες υποχωρήσεις για ορισμένα ζητήματα αλλά πλέον φθάσαμε στο διά ταύτα και πρέπει να λάβει η κυβέρνηση τις αποφάσεις της».

Στις εισηγήσεις της ΟΕΒ περιλαμβάνεται η:

Αδειοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες με τα κατάλληλα προσόντα.

Εργοδότηση ξένων αποφοίτων κυπριακών σχολών νοσηλευτικής.

Προσωρινή προσαρμογή των αναλογιών νοσηλευτών προς ασθενείς στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Τοποθετήσεις σε θέσεις χωρίς άμεση επαφή με ασθενείς, όπου δεν απαιτείται γνώση ελληνικών.

Αξιοποίηση φροντιστών υγείας για ενίσχυση κλινικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Υποχρεωτική εκμάθηση ελληνικής από νοσηλευτές τρίτων χωρών.

Παρόμοια επιστολή για πρόθεση αναστολή άδειας λειτουργίας ιδιωτικού νοσοκομείου, είπε καταλήγοντας ο κ. Παντελίδης, «είχε σταλθεί και το περασμένο καλοκαίρι. Τότε, πήραμε διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν μέτρα. Το μόνο που έγινε είναι να ετοιμαστεί ένα νομοσχέδιο το οποίο στην πράξη, αυτή τη στιγμή, δεν μας εξυπηρετεί σε κάτι. Τα νοσοκομεία χρειάζονται νοσηλευτές, νοσηλευτές απόφοιτοι των κυπριακών νοσηλευτικών σχολών υπάρχουν και εμείς δεν μπορούμε να τους εργοδοτήσουμε, γιατί δεν το επιτρέπει ο εν ισχύ νόμος».