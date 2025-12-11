Απέραντη απογοήτευση και βαθιά ανησυχία εκφράζει η ΟΕΒ για το τελεσίγραφο – όπως αναφέρει – του Υπουργείου Υγείας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια απειλώντας με αναστολή της λειτουργίας τους λόγω μη επαρκούς στελέχωσης θαλάμων και κλινικών με νοσηλευτικό προσωπικό, καλώντας παράλληλα το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του.

Στην ανακοίνωσή της η ΟΕΒ σημειώνει ότι έχει κάνει πολυάριθμες παρεμβάσεις σχετικά με την οξεία έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και στον ιδιωτικό τομέα υγείας ευρύτερα, αναγκάζεται – εκ των εξελίξεων – να επανέλθει δημόσια, καθώς η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο.

Το Υπουργείο Υγείας, συνεχίζει, γνωρίζει και αναγνωρίζει εδώ και χρόνια το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών και αντί να προχωρήσει στη λήψη ουσιαστικών, άμεσων και εφαρμόσιμων μέτρων, επιλέγει την εύκολη για το ίδιο λύση: «το κλείσιμο ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με ανυπολόγιστες συνέπειες για ασθενείς, εργαζόμενους και το σύστημα υγείας συνολικά».

Η ΟΕΒ αναφέρει ότι σε συνεννόηση με τα νοσηλευτήρια – μέλη της και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Μέλος της ΟΕΒ), καλεί εδώ και μήνες το Υπουργείο να εφαρμόσει συγκεκριμένες, απλές και πρακτικές λύσεις για άμεση απάμβλυνση του προβλήματος, χωρίς να έχει υιοθετήσει ούτε και μία.

Στην σημερινή ανακοίνωσή της καλεί το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες του έναντι των νοσοκομείων της χώρας, σήμερα: Είτε θα τα διευκολύνει για εξασφάλιση νοσηλευτών για να στελεχωθούν σωστά, είτε θα τα κλείσει. Η ευθύνη και για τις δύο επιλογές βρίσκεται αποκλειστικά στο Κράτος, σημειώνει.

