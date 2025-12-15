Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Ερώτηση: Αγαπητή μου Άννη

Σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι τη σοφία σου μαζί μας και σου έχω μια ερώτηση.

Μου αρέσει πολύ η ιδέα των Χριστουγέννων, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι με κουράζει πολύ. Στολίσματα, ψώνια, μαγείρεμα, οικογενειακά τραπέζια, επαγγελματικές υποχρεώσεις και η αίσθηση ότι πρέπει να ικανοποιήσω τους πάντες. Αντί για χαρά, νιώθω πίεση, εκνευρισμό και ενοχές ότι δεν κάνω «αρκετά». Μετράω τις μέρες να τελειώσουν οι γιορτές και μετά αισθάνομαι άσχημα γι’ αυτό. Πώς μπορώ να περάσω τα Χριστούγεννα χωρίς να χάσω την ψυχραιμία μου — ή τη μαγεία τους; ΞΑ

Απάντηση: Αγαπητή ΞΑ

Σε ευχαριστώ για την ερώτηση σου και τα καλά σου λόγια.

Αυτό που νιώθεις δεν σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος με εσένα. Είναι απολύτως φυσιολογικό — και το νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα κι αν δεν το λένε δυνατά. Είναι μια κοινή ανθρώπινη εμπειρία που έχει σχέση με όλες τις μικρές αποφάσεις και τις προσδοκίες που μαζεύονται γύρω από τις γιορτές. Το ‘άγχος’ των Χριστουγέννων σπάνια εμφανίζεται απότομα. Συνήθως χτίζεται σιγά-σιγά, καθώς λες «ναι» χωρίς πολλή σκέψη και φορτώνεσαι πράγματα που ίσως δεν είναι ούτε απαραίτητα ούτε ρεαλιστικά για εσένα.

Αυτό που συχνά δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι κάθε επιλογή έχει και συνέχεια. Πρώτα αποφασίζεις τι θα κάνεις: αν θα φιλοξενήσεις το τραπέζι, αν θα πας σε μια εκδήλωση, αν θα ετοιμάσεις όλα μόνη σου ή αν θα αναλάβεις άλλη μία υποχρέωση. Μετά έρχεται μια δεύτερη, εξίσου σημαντική επιλογή: πώς θα ζήσεις αυτό που αποφάσισες.

Αφού πάρεις μια απόφαση, μπορείς να τη βιώσεις με δύο τρόπους. Μπορείς να τη ζήσεις με αποδοχή και διάθεση συνεργασίας με τον εαυτό σου ή μπορείς να τη ζήσεις με γκρίνια, θυμό και πίεση. Το εξωτερικό γεγονός δεν αλλάζει — αλλάζει όμως εντελώς το πώς το νιώθεις. Και αυτή η εσωτερική αφήγηση αλλάζει εντελώς τον τρόπο που θα βιώσεις αυτή τη υπέροχη γιορτή!

Για παράδειγμα, αν αποφασίσεις να κάνεις εσύ το γιορτινό τραπέζι, μπορείς να το δεις ως μια υπέροχη ευκαιρία να βρεθείτε όλοι μαζί, χωρίς υπερβολές και τελειότητα (που δεν υπάρχει!). Ή μπορείς να το ζήσεις σαν αγγαρεία, με σκέψεις για το πόσο κουραστικό είναι, τι θα πουν οι άλλοι ή πόσο άδικο σου φαίνεται που όλα πέφτουν πάνω σου. Συνήθως, αυτό που μας εξαντλεί δεν είναι η ίδια η απόφαση, αλλά ο τρόπος που τη σηκώνουμε μέσα μας.

Εδώ δημιουργείται το μεγάλο μέρος της κούρασης. Όταν λες «ναι» αλλά μέσα σου αντιστέκεσαι, δημιουργείται μια μόνιμη εσωτερική ένταση. Αυτό σημαίνει ότι εκκρίνεις τις ορμόνες του στρες, όπως την αδρεναλίνη και τη κορτιζόλη. Συνεχίζεις να κατηγορείς τον εαυτό σου που το ανέλαβε και να θυμώνεις με τις συνθήκες. Έτσι, μια απλή επιλογή μετατρέπεται σε βάρος που σε ακολουθεί και σε καταστρέφει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσποιηθείς πως όλα είναι τέλεια. Το να ζεις κάτι με ηρεμία, δεν σημαίνει ψεύτικη χαρά. Σημαίνει να αποδεχτείς την επιλογή σου και να τη φέρεις στα μέτρα σου. Να σταθείς σαν ηρωίδα και να υποστηρίξεις την επιλογή σου. Αν είπες «ναι», μπορείς και να αποφασίσεις να χαμηλώσεις τις απαιτήσεις, να ζητήσεις βοήθεια ή να αφήσεις κάποια πράγματα απλά.

Αν παρατηρείς ότι κάποιες επιλογές σε κουράζουν κάθε φορά, αυτό δεν είναι αποτυχία. Είναι χρήσιμη πληροφορία για το μέλλον. Σε βοηθά να ξέρεις τι χρειάζεται όρια την επόμενη φορά. Η αλλαγή έρχεται μέσα από την παρατηρητικότητά και τη κατανόηση, όχι μέσα από την αυτοκριτική.

Τα Χριστούγεννα γίνονται ‘βαριά’ όταν νιώθεις παγιδευμένη στις αποφάσεις σου. Γίνονται πιο ελαφριά όταν θυμάσαι ότι, ακόμα κι αφού αποφασίσεις, έχεις πάντα την επιλογή στο πώς θα το ζήσεις. Μπορεί να μην αλλάζει η κατάσταση, αλλά μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που τη βιώνεις.

Και εδώ είναι το ενθαρρυντικό κομμάτι: αυτό μαθαίνεται. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξεις όλα ούτε να τα κάνεις τέλεια. Κάθε μικρή στιγμή που διαλέγεις να είσαι πιο ήπια, πιο ήρεμη, πιο ‘αγαπησιάρικη’ με τον εαυτό σου κάνει την διαφορά. Έχεις το δικαίωμα να προστατεύσεις την ενέργειά σου, να απλοποιήσεις και να διαλέξεις ηρεμία.

Τα Χριστούγεννα δεν χρειάζονται την εξάντλησή σου για να έχουν αξία. Αξίζουν και με λιγότερα, με απλότητα και με περισσότερο χώρο και χρόνο για σένα.

Και το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι, με λίγη επίγνωση και καλοσύνη και αγάπη προς τον εαυτό σου, αυτό το άγχος μπορεί να μαλακώσει, να μετατραπεί σε χαρά και ευγνωμοσύνη, και οι γιορτές μπορούν να γίνουν ξανά ένας χώρος ζεστασιάς, απλότητας και μικρών αληθινών στιγμών χαράς,

Καλές Γιορτές γεμάτες αγάπη και ευγνωμοσύνη!

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Βοηθά άτομα είτε σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες να βρουν τη δική τους πηγή σοφίας για να πάρουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αρθρογραφεί στις εφημερίδες Ο Φιλελεύθερος και In-Cyprus (στα Αγγλικά) στη στήλη Life Coach. Επίσης κάνει εβδομαδιαία μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στο Ανοικτό Σχολείο του Δημαρχείου Στροβόλου.

