Ένα δημοφιλές τρόφιμο της ελληνικής διατροφής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, σύμφωνα με τον κορυφαίο ογκολόγο καθηγητή Justin Stebbing.

Όπως εξηγεί, το γιαούρτι λειτουργεί ως σύμμαχος της εντερικής υγείας, χάρη στα ωφέλιμα βακτήρια που περιέχει. Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου έως και 20%. Η ιδανική ποσότητα είναι μία μερίδα την ημέρα, ώστε ο οργανισμός να αποκομίζει στο μέγιστο τα οφέλη του.

Ο καθηγητής επισημαίνει ότι δεν έχουν όλα τα γιαούρτια την ίδια αξία, καθώς οι διαφορετικές μέθοδοι ζύμωσης επηρεάζουν τα επίπεδα των ωφέλιμων βακτηρίων. Για τον λόγο αυτό, συνιστά την επιλογή απλών, μη ζαχαρούχων και πλήρων σε λιπαρά γιαουρτιών, που παράγονται από ζωντανές καλλιέργειες.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, άτομα που κατανάλωναν τουλάχιστον δύο μερίδες γιαούρτι την εβδομάδα είχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένου τύπου καρκίνου του εντέρου. Το όφελος αποδίδεται κυρίως στα bifidobacterium, αλλά και στη αντιφλεγμονώδη δράση του γιαουρτιού στο έντερο.

ygeiamou.gr